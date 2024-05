El PSOE pide la reprobación de Vázquez por "no repartir las ayudas para vehículos eléctricos y autoconsumo"

Destaca que la Región ha recibido del Gobierno central más de 60 millones "que, en su mayoría, sigue en las arcas de la Comunidad"



CARTAGENA (MURCIA), 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista defenderá en el pleno de la próxima semana una moción en la que solicita la reprobación del consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan maría Vázquez, "por no repartir las ayudas para vehículos eléctricos y autoconsumo", tal y como ha anunciado la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista Carmina Fernández.

Fernández ha hecho estas declaraciones tras la Junta de Portavoces de la Asamblea Regional y ha explicado que esta petición se debe "a la ineficiencia del consejero en la gestión de las ayudas para el fomento del autoconsumo y almacenamiento con fuentes de energía renovables y para la adquisición de vehículos propulsados con energías renovables y puntos de recarga".

En este sentido, ha destacado que la Comunidad Autónoma "ha recibido del Gobierno de España más de 60 millones para el fomento de las energías renovables y la movilidad sostenible, dinero que, en su mayoría, sigue en las arcas de la Comunidad Autónoma, cuando debería estar en el bolsillo de los solicitantes de las ayudas desde hace mucho tiempo", según informaron fuentes del PSOE en un comunicado.

"El consejero no ha sido eficaz en su gestión en ningún momento y no ha repartido las ayudas a las que tienen derecho los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia. El Gobierno regional tiene el dinero y no lo ha repartido", ha señalado.

Por otra parte, Fernández ha indicado que, en la Junta de Portavoces, el Grupo Parlamentario Socialista ha propuesto un pleno de control para la próxima semana. "De esta forma, este mes tendríamos dos sesiones de control al Gobierno de López Miras, tal y como ocurría en la legislatura pasada", ha apostillado.

"Pero, una vez más, el Partido Popular y Vox se han unido para esconder a López Miras y que no se vea obligado a rendir cuentas a la ciudadanía en el parlamento de la Región", según Fernández. "Como saben, el pasado mes de septiembre redujeron a la mitad las sesiones de control al Gobierno regional de forma unilateral y sin consenso", ha lamentado. De esta manera, ha criticado que "solo nos han dejado cuatro minutos para hacer una pregunta al mes al presidente".

Finalmente, la viceportavoz socialista ha afirmado que el Ejecutivo de López Miras "es el gobierno más opaco del país porque tiene miedo a que la ciudadanía conozca su incapacidad para resolver los problemas de nuestra Región".