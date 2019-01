PSOE tilda de "sorprendente" que PP exija plazos para la llegada del AVE a Cartagena "cuando en 7 años no hicieron nada"

Publicado 11/01/2019 18:47:26 CET

MURCIA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Política Municipal del PSRM y viceportavoz parlamentario, Alfonso Martínez Baños, se pregunta "cómo el PP exige ahora plazos para la llegada de la Alta Velocidad a Cartagena, cuando sus gobiernos no dejaron nada de nada, por no haber no había ni siquiera la redacción del proyecto".

Martínez Baños, en respuesta al consejero, asegura que de no haberse producido el cambio de gobierno en España, el PP habría dejado caducar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la integración del tren en Cartagena, tal y como hizo con la variante de Alcantarilla. Por tanto, "se ha tenido que empezar de cero", denunció.

Así, ha recordado que en los últimos meses se ha escuchado y hablado con todos los partidos políticos y colectivos sociales para buscar una solución consensuada. Sobre la base de los principios de acuerdo, ADIF ha presentado hasta 11 alternativas sobre las que el Ayuntamiento y la sociedad cartagenera deberán decidir. "Por primera vez los cartageneros y cartageneras van a tener la oportunidad de elegir el tren que quieren".

El dirigente socialista aseguró que en breve se va a decidir cuál será la alternativa elegida y se redactará el proyecto, con el fin de contratar antes de que finalice el año y así evitar que caduque la DIA. "En solo siete meses, Diego Conesa, Ana Belén Castejón y el Gobierno de Pedro Sánchez han hecho más por el tren en Cartagena y en la Región que el PP en siete años", concluyó.