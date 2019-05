PSOE valora positivamente su “alza” en las encuestas y recuerda que votar a Cs es hacerlo al PP

Publicado 17/05/2019 12:58:44 CET

CARTAGENA (MURCIA), (EUROPA PRESS)

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Joaquín López, ha valorado "muy positivamente" los resultados que obtendrían , según la encuesta del Cemop, en la que se les da entre 13 y 14 escaños en el parlamento y un 27,1% de los votos.

No obstante, ha recordado que Cs "no quiere apoyar" a su partido y que votar a la formación naranja es "votar al PP". Es por ello por lo que considera que la ciudadanía va a ser "madura e inteligente" para apostar por el "cambio" en la Región y que no decida por un "modelo de continuidad del PP, que ha arrojado los peores datos de pobreza, precariedad y una Región sin rumbo".

Según ha expuesto, está "convencido" de que el votante de Ciudadanos no ha votado a la formación naranja para que gobierne el PP, "nos han puesto un cordón sanitario a nivel nacional y a nivel regional van a impedir el cambio que necesita la Región".

Se ha mostrado también preocupado por la posibilidad de que haya una menor participación. "La Región se está jugando mucho y queremos que el electorado se implique en estas elecciones", ha añadido.