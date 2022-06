El PSRM acusa al Ayuntamiento de poner en riesgo la salud de los cartageneros al incumplir protocolos anticontaminación

MURCIA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz y vicesecretaria general del PSRM-PSOE, Carmina Fernández, ha declarado que el Ayuntamiento de Cartagena "pone en riesgo la salud de los vecinos y vecinas incumpliendo los protocolos y planes anticontaminación".

"Noelia Arroyo y sus socios de gobierno municipal no cumplen con su obligación de proteger de la contaminación a los vecinos y vecinas de Cartagena. Inventan excusas para justificar su inacción, como que es difícil adoptar las medidas previstas en el protocolo de actuación en Escombreras, mientras los vecinos están expuestos al riesgo de la contaminación ambiental", ha manifestado la portavoz socialista.

La realidad, explica, es que algunas de las medidas que deben adoptar "son tan simples como limpiar las carreteras con agua a presión o fomentar el transporte público en la zona incrementando las frecuencias de los autobuses".

La portavoz y vicesecretaria general del PSRM-PSOE ha asegurado que, "el Gobierno municipal incluso engaña a los vecinos y siembra dudas sobre la veracidad de sus propias mediciones para aplazar su actuación sobre la contaminación ya detectada".

Fernández ha señalado que el equipo de gobierno "no protege la salud de los vecinos y el medio ambiente tal y como demuestra no aplicando el Protocolo Marco de Actuación Municipal en episodios de contaminación en Escombreras, como tampoco lo hace al no exigir al Gobierno regional que actúe de inmediato para resolver los gravísimos problemas de contaminación de los terrenos de ZINSA, Potasas o la Sierra Minera, que están afectando a la salud de los vecinos y contaminando el Mar Menor y el Mediterráneo".

"Arroyo sólo sabe exigir al Gobierno de España pero ni pone en marcha las medidas que son de su exclusiva competencia como las contempladas en el Protocolo Marco de actuación municipal ante episodios ambientales de contaminación, protocolo que el propio Ayuntamiento de Cartagena acordó con el Gobierno regional, ni es capaz de levantar la voz para exigir al Gobierno regional que actúe cuando le toca", según Carmina Fernández.

Frente a la "parálisis" del Ayuntamiento de Cartagena y del Gobierno regional para resolver el problema de la contaminación en el municipio, la portavoz socialista ha recordado las actuaciones que sí está llevando a cabo el Gobierno de España.

"La única administración que está poniendo en marcha actuaciones con presupuesto concreto y real es el Gobierno de España, tal y como se pone de manifiesto con la inversión de 70 millones de euros para descontaminación de la Sierra Minera, 40 millones en instalaciones mineras y 30 millones para cinco ramblas que vierten al Mar Menor", ha concluido.