El PSRM afirma que el Hospital Naval se está utilizando "de manera provisional" para acoger migrantes

MURCIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La senadora socialista, Mariló Flores, ha asegurado que el Hospital Naval de Cartagena "se está utilizando de manera provisional para atender una situación de emergencia migratoria". Así ha respondido al anuncio que este viernes ha hecho el PP donde ha explicado que realizarán preguntas de control al Gobierno en el Congreso y el Senado al respecto.

"El Gobierno de España está cumpliendo con su obligación moral y legal, que es la de ofrecer una atención digna a las personas que llegan a nuestras costas. Al mismo tiempo, está trabajando en origen con los países de los que proceden para evitar el tráfico ilegal de personas", ha apuntado Flores, según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

La senadora cartagenera ha reiterado que el compromiso del Gobierno de España "se mantiene intacto" y ha afirmado que está "siendo solidario con una comunidad autónoma, Canarias, que ha pedido apoyo al conjunto del país".

"¿Qué propone López Miras? ¿Abandonar a los canarios y a las canarias a su suerte? Si esa es su propuesta, que lo diga claramente y que se la explique a sus compañeros del PP de la Islas Canarias", ha dicho.

Según la senadora, el PP regional "está empeñado en asumir el discurso de la ultraderecha" y ha señalado que "lo único que conseguirá es acabar devorado por Vox".

Para Flores el Partido Popular "ha asumido los mensajes de odio de Vox y está alimentando un discurso racista que luego tiene consecuencias, como las que vimos este pasado verano en Torre Pacheco".

"Hemos advertido muchas veces a López Miras que no copie las propuestas disparatadas de Vox, porque están engordando un monstruo de odio y xenofobia que terminará devorándole", ha concluido.