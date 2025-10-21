El PSRM califica de "absoluta vergüenza" que Salud no informe la Ministerio sobre los cribados

MURCIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista Marisol Sánchez ha calificado de "absoluta vergüenza" que el Gobierno regional se haya negado a informar al Ministerio de Sanidad sobre los resultados del programa de cribado de cáncer de mama de la Región de Murcia, "una bravuconada más a la que ya nos tiene acostumbrados el presidente López Miras".

"Si no tienen nada que esconder, ¿por qué no facilitan la información? ¿Qué tienen que ocultar?", se ha preguntado. Sánchez ha afirmado que el Gobierno regional "lleva sin publicar los resultados de las conclusiones de este programa, tan importante para la vida de las mujeres, desde 2022", según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

En este sentido, ha indicado que, en ese año "varias mujeres denunciaron numerosos incidentes en el programa de cribado de cáncer de mama, con diagnósticos de cáncer pocas semanas después de haber recibido un diagnóstico negativo".

El pasado 15 de octubre, el Grupo Parlamentario Socialista registró una iniciativa en la Asamblea para que el Gobierno regional informe de los resultados de este programa de cribado de cáncer de mama, "unos resultados que las mujeres merecemos conocer".

"La falta de gestión y la falta de transparencia son la marca de la casa del Partido Popular. Exigimos la máxima transparencia a López Miras en un asunto que afecta, directamente, a la salud de las mujeres de nuestra Región. Porque ellas, nosotras, nos merecemos tener esa información", ha remarcado.

Además, Sánchez ha señalado que el PSOE registró hace unos días en la Asamblea una moción en la que exige al Gobierno regional que elabore y ponga en marcha un protocolo de actuación para la detección del cáncer de mama para todas aquellas mujeres que están fuera de la cohorte de edad establecida en el programa de cribado.

En esta misma iniciativa, el Grupo Parlamentario Socialista exige también al Gobierno de López Miras que "cumpla su palabra y sus compromisos" en este aspecto y que amplíe la cohorte de edad del programa de cribado de cáncer de mama, desde los a 45 hasta los 74 años de edad, tal y como ya han hecho otras comunidades autónomas.

"Porque un diagnóstico precoz salva vidas", ha concluido.