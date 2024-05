El PSRM exige a la CARM que cumpla su palabra y reembolse a los padres el dinero pagado por la vacuna del rotavirus

MURCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general y responsable de Sanidad del PSOE de la Región de Murcia, Marisol Sánchez, ha exigido al Gobierno regional que cumpla su palabra y reembolse a los padres el dinero que han pagado de su bolsillo para la vacuna del rotavirus, ya que el Ejecutivo de López Miras anunció que sería gratuita para los niños nacidos a partir de enero de 2024.

"Una vez más, nos vemos obligados a denunciar la chapuzas y mentiras del Gobierno de López Miras. En diciembre de 2023 anunció la gratuidad de la vacuna del rotavirus para el primer semestre de 2024. Estamos en mayo de 2024 y resulta que los padres de los nacidos desde enero de este año están pagando de su bolsillo la vacuna", ha explicado.

Sánchez ha lamentado que este anuncio "haya sido otro engaño más del Gobierno regional y una tomadura de pelo que también está causando mucha confusión entre los pediatras, que son quienes están dando las explicaciones que tendría que estar ofreciendo el Ejecutivo de López Miras".

También ha comentado que, a través de varios pediatras, el PSOE tiene conocimiento de que "el Gobierno chapucero del PP no ha finalizado los trámites para contratar la compra de la vacuna y aún no sabe, ni siquiera, la marca que va a ganar el concurso, porque este no ha finalizado". "Así que le pedimos que se dé prisa para terminar el proceso de compra y que, cuanto antes, ponga a disposición del personal sanitario las dosis prometidas de vacunas", añade.

Y es que, según ha apuntado, "se les está diciendo a los padres que inicien la pauta con la vacuna del rotavirus que estimen oportuno comprándola en la farmacia, y ya cuando el Gobierno regional termine de hacer su trabajo, el trabajo que tendría que haber hecho antes de anunciar la gratuidad de una vacuna que aún no tenía comprada, entonces se finalizará la pauta con la vacuna que gane el concurso, sea la misma que la primera dosis o no".

"Las segundas dosis serán financiadas por el Gobierno regional, pero las primeras, que los padres ya han pagado de su bolsillo, no se van a reembolsar. Una chapuza, un despropósito de un gobierno que lleva ya demasiados años 'malgobernando' esta Región. Exigimos al Gobierno de López Miras que cuando haga un anuncio lo cumpla y que haga los deberes antes de prometer nada", ha concluido.