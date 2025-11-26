El PSRM pide al Gobierno regional una auditoría para determinar si la fachada del hospital Santa Lucía es inflamable

MURCIA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional Carmina Fernández ha pedido al Gobierno regional que realice una auditoría en el hospital Santa Lucía de Cartagena con el objetivo de determinar "si los materiales de la fachada son inflamables y si cumple con la normativa antiincendios".

Los socialistas han pedido "que se haga extensiva a todos los edificios públicos de la Comunidad Autónoma, poniendo especial atención, en infraestructuras sensibles como centros sanitarios, de personas mayores, con discapacidad o con dependencia, o centros educativos", ha añadido, según informaron fuentes del partido en una nota de prensa.

Fernández ha apuntado que, en el año 2015, una colilla provocó el incendio que arrasó una fachada posterior y obligó a desalojar con urgencia a una treintena de pacientes del área de Cardiología.

La diputada ha pedido "que se sustituyan de inmediato todos los materiales inflamables de este centro hospitalario antes de que tengamos que lamentar daños irreparables e incluso víctimas mortales por la inacción del Gobierno regional".

"Es la segunda vez, en pocos años, que la fachada de este hospital sufre un incendio. Es decir, los hechos demuestran que el material de la fachada no es el adecuado y que se está poniendo en riesgo la seguridad de la ciudadanía", ha aseverado Fernández.

En este sentido, la portavoz socialista ha apuntado que el Gobierno de López Miras, una vez más, "ha hecho caso omiso" al mandato de la Asamblea Regional que instó al Ejecutivo autonómico "a realizar, publicar y remitir" al parlamento un informe donde se detallaran los materiales de construcción que recubren el hospital, así como las posibles soluciones en caso de que el informe fuera desfavorable con la actividad en las condiciones adecuadas de seguridad.

Desde el PSRM también han apuntado que la Asamblea solicitó conocer las actuaciones realizadas desde el incendio de 2015 para evaluar la peligrosidad de los materiales y su posible sustitución por otros, así como la inclusión en los presupuestos autonómicos de una partida suficiente para sustituirlos, en caso de ser necesario, si así lo determinaba el informe técnico.

"El Gobierno de López Miras tiene que actuar de inmediato. Estamos hablando de un hospital, de un servicio básico para la ciudadanía, en el que hay personas enfermas, con dificultad para desplazase en caso de evacuación y, por tanto, donde hay que extremar precauciones y adoptar todas las medidas de seguridad disponibles", ha reclamado.

"Es urgente que el Gobierno regional garantice la seguridad de la ciudadanía. No podemos permitir que su negligencia ponga vidas en riesgo. El Ejecutivo autonómico tiene la obligación de poner todos los medios y de aplicar todas las medidas a su alcance para que esta situación no se repita", ha destacado.

Al hilo, Fernández ha señalado también a la "falta de inversión en infraestructuras sanitarias por parte del Gobierno de López Miras que, en el caso de Cartagena, tiene a los consultorios en condiciones precarias y al hospital de Santa María del Rosell convertido en un ambulatorio".

Desde el PSRM han celebrado que no haya habido heridos y han agradecido a los equipos de extinción de incendios y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado su rápida intervención.