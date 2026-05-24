Rebeca Pérez convoca su primera Junta Gobierno este lunes para incorporar nuevos acuerdos

MURCIA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, configura su gobierno municipal con el objetivo de impulsar el proyecto de transformación y modernización de la ciudad iniciado por José Ballesta y trabajar "por una Murcia en la que merece la pena vivir", tal y como señaló en su discurso de investidura.

Con ello quiere que el Ayuntamiento continúe funcionando "con normalidad, eficacia y plena capacidad de gestión" desde el primer momento, preservando las competencias que tenía asumida en su anterior etapa y el legado de los grandes proyectos estratégicos de Murcia.

El nuevo decreto configura un equipo "sólido, cohesionado, solvente y preparado para garantizar la estabilidad, la gestión y el futuro del municipio". En primer lugar, En este nuevo marco organizativo, José Guillén Parra pasará a ser primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Murcia.

El edil mantendrá las competencias estratégicas que ya venía desempeñando en materia de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, Parques y Jardines, Servicios Industriales, Oficina de Eventos de la Ciudad y la coordinación de la modernización administrativa, entre otras, y reforzará la gestión de servicios estratégicos del municipio con la incorporación de la responsabilidad de Limpieza Viaria.

Asimismo, continuará coordinando áreas vinculadas a la transformación digital, la comunicación institucional y la organización de los principales dispositivos y eventos de ciudad. Se refuerza además la coordinación transversal entre áreas estratégicas del Ayuntamiento para agilizar la gestión municipal, modernizar los servicios públicos y acelerar los proyectos de transformación del municipio.

Por su parte, José Francisco Muñoz, además de asumir la portavocía del Gobierno municipal, continuará liderando áreas clave para el desarrollo económico y la movilidad del municipio, incorporando también las competencias de Fomento. Esto permitirá generar sinergias y agilizar actuaciones en competencias que son clave para reforzar el impulso inversor, la planificación de infraestructuras. Su concejalía pasará a denominarse Fomento, Movilidad y Gestión Económica.

Asimismo, Antonio Navarro continuará al frente de Urbanismo y Huerta, asumiendo además las competencias relativas al patrimonio municipal, reforzando así la protección del modelo territorial, la defensa de la identidad huertana y la conservación de los espacios y bienes públicos del municipio. La Concejalía será de Planificación Urbanística, Vivienda, Medio Ambiente y Huerta.

"La nueva estructura municipal refuerza un modelo de gobierno basado en la experiencia, la solvencia técnica y el trabajo coordinado de todo el equipo de concejales, con el objetivo de seguir impulsando una Murcia moderna, cercana, eficaz y preparada para afrontar los grandes retos de futuro del municipio", subraya la alcaldesa.

Rebeca Pérez liderará personalmente la coordinación de los principales proyectos estratégicos del municipio con el objetivo de seguir construyendo una Murcia moderna, innovadora, sostenible y centrada en las personas, como relató en su discurso de investidura, a lo que ha sumado el cuidado y la recuperación del Patrimonio Histórico del municipio, como garante de las señas de identidad de los murcianos.

NUEVA CONCEJALÍA DE AGENDA E IMPULSO NORMATIVO

El decreto rubricado hoy incorpora además al nuevo concejal, Pedro García Balibrea, con amplia experiencia en innovación en la gestión pública, para llevar una nueva concejalía creada para reforzar la coordinación administrativa y el funcionamiento interno del Consistorio. De esta forma, García Balibrea coordinará todos los trabajos de las comisiones ordinarias y extraordinarias del consistorio, con la Concejalía de Agenda e Impulso normativo.

La nueva alcaldesa confía en Miguel Ángel Pérez, quien fuera jefe de gabinete de Ballesta, para seguir coordinando la alcaldía municipal, reforzando así la continuidad organizativa y la estabilidad institucional del Ayuntamiento.

"Este proyecto no pertenece a una sola persona. Es el resultado del trabajo de un equipo fuerte comprometido con Murcia y con un modelo de ciudad que cuenta con el respaldo de miles de murcianos y que especialmente hemos sentido en estos días en torno a la figura y al legado de Ballesta. Un respaldo que sentimos, asumimos y también aceptamos con responsabilidad y compromiso de futuro con la responsabilidad recibida y con nuestra ciudad", señalan desde el equipo de Gobierno.

La nueva alcaldesa ha convocado mañana lunes la junta de gobierno con todo el equipo para incorporar administrativamente los primeros grandes acuerdos y proyectos estratégicos de la nueva etapa municipal, algunos de ellos avanzados en su discurso de investidura.