MURCIA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora del PP en el municipio y alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha señalado este domingo, tras ejercer su derecho a voto, que hoy "ha votado por el cambio", en una jornada que ha calificado de "muy importante" para decidir el futuro de los próximos años.

Su mensajes para todos los murcianos y murcianas "gracias para todos los que han votado, y los que quedan por votar, pues animarles a que acudan a su colegio. Hoy se da voz a la ciudadanía, hoy los ciudadanos hablan y además tienen la última palabra".

"Muchísimas gracias a todos los que hacen posible que todo se desarrolle con normalidad y vamos a disfrutar de esta jornada con mucha intensidad, pero sobre todo con ilusión por el cambio", ha concluido Pérez.