Refuerzan la prevención de incendios y la vigilancia ambiental durante la Romería de la Fuensanta

Santuario de la Fuensanta - CARM

MURCIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional refuerza desde este lunes por la tarde la prevención de incendios forestales y la vigilancia ambiental en el Parque Regional de Carrascoy y El Valle con motivo de la Romería de la Fuensanta, mediante un dispositivo especial que permanecerá desplegado también durante toda la jornada de mañana martes.

El operativo cuenta este lunes con 8 agentes medioambientales y 9 bomberos forestales, mientras que este martes se movilizarán 21 agentes medioambientales y 26 bomberos forestales, distribuidos en dos turnos. En total, el dispositivo permitirá mantener una cobertura reforzada durante 30 horas entre ambas jornadas, según han informado desde el Ejecutivo regional.

La directora general de Patrimonio Natural y Acción Climática, Inmaculada Torres, ha destacado que "la Romería reúne a miles de personas en un entorno forestal de enorme valor ambiental, por lo que reforzamos la presencia de nuestros efectivos para anticiparnos a cualquier incidencia y garantizar la protección de El Valle durante toda la celebración".

El dispositivo comienza este lunes, a las 16.00 horas y se mantendrá hasta las 22.00 horas, y durante esta primera jornada se reforzará especialmente la vigilancia en los puntos de mayor tránsito y concentración de personas.

MAYOR DESPLIEGUE DURANTE LA JORNADA DE MAÑANA

El dispositivo alcanzará su mayor dimensión mañana martes, día 15. Entre las 8.00 horas y las 16.00 horas estarán operativos 12 agentes medioambientales y 14 bomberos forestales, además de medios específicos de apoyo a la coordinación y las comunicaciones.

A partir de las 15.00 horas se incorporará un segundo turno, que prolongará la vigilancia hasta las 22:00 horas con 9 agentes medioambientales y 12 bomberos forestales. En este despliegue participarán brigadas forestales de diferentes puntos de la Región, entre ellas las de Fortuna, Ricote, Blanca, Mula y Totana.

La directora general de Patrimonio Natural ha subrayado que "se trata de un dispositivo eminentemente preventivo, diseñado para reforzar la vigilancia sobre el terreno y disponer de capacidad de respuesta inmediata ante cualquier conato de incendio o incidencia que pueda producirse".

Además de las tareas de prevención de incendios forestales, los agentes medioambientales realizarán labores de control del uso público y vigilancia ambiental, mientras que todos los medios permanecerán coordinados con el Centro de Coordinación Forestal, CECOFOR.

Inmaculada Torres ha apelado también a la colaboración de los participantes en la Romería y pidió "máxima responsabilidad y respeto por el entorno natural, siguiendo en todo momento las indicaciones de los agentes y evitando cualquier conducta que pueda generar riesgo de incendio".