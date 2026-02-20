La Región alcanza 32 Senderos Azules en 2026 al sumar seis nuevos

Imagen del sendero del Cejo de los Enamorados, en Lorca - CARM

MURCIA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha incorporado seis nuevos itinerarios en 2026 al programa Sendero Azul, alcanzando así un total de 32 distintivos, lo que la sitúa como la segunda comunidad autónoma con más Senderos Azules del país, solo por detrás de Galicia, y como la primera región uniprovincial en número de reconocimientos.

Las nuevas incorporaciones son la Senda del Arroz (Calasparra), Paso Ribereño (Cieza), Sendero Botánico de Santa Ana (Jumilla), Cejo de los Enamorados (Lorca), Paseo Fluvial del Río Segura-Contraparada (Murcia) y Monte Arabí (Yecla).

Estos itinerarios se suman a los 26 senderos con los que la Región cerró 2025, distribuidos en los municipios de Abarán, Águilas, Archena, Calasparra, Cartagena, Ceutí, Lorquí, Mazarrón, Mula, Murcia, San Pedro del Pinatar y Yecla.

El director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), Juan Francisco Martínez, ha subrayado que esta iniciativa "está contribuyendo a potenciar la oferta natural y patrimonial del conjunto del territorio, favoreciendo la conservación, la educación ambiental y la diversificación y desestacionalización de la experiencia turística".

Asimismo, ha señalado que este posicionamiento "consolida a la Región como referente nacional en el desarrollo de itinerarios sostenibles y accesibles".

El programa Sendero Azul está promovido por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), entidad que también gestiona las Banderas Azules, uno de los galardones medioambientales de mayor prestigio internacional para playas y puertos.

JORNADA TÉCNICA EN LA REGIÓN

La Región acogerá los días 25 y 26 de marzo en Yecla la 'Jornada Técnica Sendero Azul en España', organizada con la colaboración del Gobierno regional y el Ayuntamiento de Yecla.

Este encuentro estará dirigido a responsables y personal técnico de las entidades promotoras de los senderos y abordará de forma práctica los criterios del programa, con el apoyo de técnicos especializados y ejemplos reales.

El programa incluirá también la visita a dos senderos galardonados para comprobar sobre el terreno la aplicación de los requisitos exigidos, acompañados por técnicos municipales y por un especialista en montaña y experto en senderos accesibles.

El acto oficial de entrega de las Banderas Sendero Azul 2026 se celebrará el viernes 6 de marzo, a las 12.00 horas, en el Castillo de Cullera (Valencia).