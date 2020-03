La Región entra en la fase de mitigación: "todas las personas pueden ser potencialmente contagiosas"

Ya se registra un curado en la Región y la Consejería activa un tipo de cita por coronavirus que atenderán los médicos de cabecera

MURCIA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia ha dejado atrás la fase 1 de contención frente coronavirus y ha entrado en la fase dos o de mitigación, que implica que es "muy complicado" hacer un seguimiento, caso a caso, de los contagios. "Lo que tenemos que hacer es pensar que hay posibilidades de contagio en todos los puntos de la Región y que todas las personas pueden ser potencialmente contagiosas, porque todo lo que no sea entrar en esa dinámica es un peligro".

Así lo ha hecho saber el consejero de Salud, Manuel Villegas, quien ha señalado que, en este escenario, es fundamental que la gente sea consciente de que hay que guardar cuarentena y distanciamiento social durante una temporada, porque "es la única manera de detener esto" y de que la población mayor "no tenga problema".

"El hogar es el único lugar seguro", según Villegas, quien destaca que la población puede hacer su vida con normalidad en casa pero, en el momento que salen, "deben lavarse bien las manos y usar todos los medios de seguridad y prevención". Antes de entrar al hogar de nuevo, se tienen que volver a lavar las manos, quitarse el material que llevan y hacer un lavado adecuado de todos los productos que han comprado en el supermercado. "Tienen que pensar que todo lo que traen está contaminado", ha afirmado el consejero.

Ha insistido en que ninguna persona con síntomas puede salir a la calle, y si todos los habitantes de una casa tienen problemas, tienen que pedir a un familiar que les abastezca desde el exterior.

Al ser preguntado por el uso de mascarillas y guantes para ir al supermercado, el consejero ha reconocido que es una medida de barrera. "Ahora mismo no vamos a decir que está bien o mal; me parece oportuno pero nosotros ahora mismo no es una medida que estemos recomendando", ha aseverado.

"Tenemos una pequeña transmisión comunitaria muy controlada", según Villegas, quien señala, no obstante, que la mayoría de casos proceden de fuera de la Comunidad. Ha rechazado elaborar un mapa de contagios con municipios porque "toda la Región es potencialmente contagiosa". Afirma que decir que un municipio no es potencialmente contagioso podría hacer "bajar la guardia" en esas poblaciones.

Villegas ha recomendado el confinamiento para toda la población en un lugar seguro, mientras que podrán ir a trabajar el personal sanitario y los empleados indispensables para el normal abastecimiento de bienes de primera necesidad, siempre que no se encuentren en periodo de cuarentena y siempre siguiendo las recomendaciones de distanciamiento social y extremando la higiene.

En cuanto a las medidas de seguridad a adoptar por parte de las empresas, ha indicado que las compañías saben que hay que dar instrucciones para proteger la salud de los trabajadores. "Sé que hay empresas que ya han adoptado medidas, por ejemplo, distanciado a los trabajadores más de un metro o, por lo menos, un metro y medio".

PRIMER CASO CURADO

Ha señalado que el número de casos ha aumentado en la Región como estaba previsto y lo seguirá haciendo, al menos, durante diez días. "A partir de entonces, empezaremos a ver resultado de las medidas de contención y de mitigación adoptadas", según Villegas, quien ha pedido "tranquilidad" porque ese era el escenario previsto para el que la Consejería se estaba preparando.

Ha destacado que, afortunadamente, los primeros contagios en la Región empezaron tarde y la previsión de la Consejería es que la pendiente de ascenso no sea tan pronunciada como en otras comunidades. No obstante, ha advertido que hay que ver todavía la evolución.

Ha recordado que, actualmente, se contabilizan 98 casos positivos, 24 de los cuales están ingresados, tres en la UCI. Además, 73 se encuentran en buena situación en aislamiento domiciliario y ya hay una persona que la Consejería se considera "curada" tras pasar dos análisis que han dado resultado negativo. Se han realizado más de 1.300 pruebas; hay seis profesionales sanitarios afectados y 90 que están en cuarentena.

La estrategia de actuación se ha elevado de la fase 1, en la que el peso de las actuaciones las llevaba el servicio de epidemiología, a la fase dos, en la que se suma además Atención Primaria.

Así, Villegas ha indicado que se ha puesto a disposición de la ciudadanía a través del portal del paciente y telefónicamente la cita al centro de salud por coronavirus. Será el médico de Atención primaria el que devuelva la llamada para ver qué le ocurre al paciente, hacer un seguimiento de los casos probables y de los contactos que se encuentran en cuarentena.

Se trata de una pestaña que está disponible en la web del portal del paciente y, a lo largo del día, también en la 'App', junto a la cita normal. "Su médico le llamará, le preguntará y le dirá que hacer", explica Villegas, quien señala que sigue activo no obstante el número gratuito '900-121212' y la atención telefónica en el centro de salud.

El objetivo es poner a disposición de los posibles enfermos toda la batería de personal disponible en Atención Primaria, para controlar caso a caso por teléfono. Si hay casos de gravedad, se mandan un recursos sanitarios a domicilio.

A partir de ahora y siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad, la determinación PCR de analíticas solo se hará en pacientes hospitalarios y en el personal de especial riesgo, de forma que se suspende su realización en casos clínicamente leves, en personas de riesgo bajo, que quedarán registrados como casos posibles y en aislamiento.

Por tanto, toda persona que empiece a tener síntomas respiratorios será considerado caso "posible" y deberá estar aislado. Todos sus contactos deberán estar en cuarentena, según el consejero, quien ha señalado que este tema es "crítico" para controlar la pandemia.

Asimismo, ha confirmado que todos los centros y hospitales privados pasan a depender funcionalmente de la autoridad sanitaria y el consejero ya ha atribuido su coordinación a la Dirección General de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano.

La Consejería ha lanzado también una campaña informativa bajo el lema 'Cuidándote, cuidas de todos', con una serie de consejos sobre cómo hacer las compras con seguridad, y que incluyen espaciar los tiempos de compra a lo largo del día, no acaparar productos, usar guantes, mantener distancia de seguridad y pagar con tarjeta preferiblemente, bajo el hashtag 'Yomequedoencasa'.

Villegas ha pedido "responsabilidad" para evitar concurrencias que ponen en peligro la salud, y pide extremar las medidas de higiene. "Saldremos de esta situación y saldremos juntos; para ello necesitamos la participación de toda la ciudadanía", ha manifestado.

MATERIAL Y PERSONAL

Al ser preguntado por la contratación de médicos residentes anunciada a nivel estatal, Villegas ha manifestado que los residentes están desempeñando su trabajo con "normalidad".

Ha señalado que, ahora mismo, la repercusión de la enfermedad es "muy limitada" en los hospitales, aunque ha advertido que no hay duda de que en los próximos días empezará la repercusión a nivel hospitalario.

En cuanto al stock de material, ha manifestado que es el algo que compete al Ministerio de Sanidad, que es el que decide la distribución del material equitativamente a nivel nacional. "Las dificultades que tiene la Región son las mismas que las que tienen el resto de comunidades", según el consejero, quien ha recordado que el Gobierno central ha pedido a las empresas que entreguen todo el material disponible en 48 horas. "Hay que confiar que los problemas de desabastecimiento en toda España se resuelvan en los próximos días", ha destacado.