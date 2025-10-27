La Región exporta animales vivos por valor de casi 160 millones en los siete primeros meses de 2025, un 3% más

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, durante la inauguración de la 58ª edición de la feria Sepor - CARM

LORCA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

La Región de Murcia exportó animales vivos por valor de casi 160 millones de euros en los siete primeros meses de 2025, lo que supone un crecimiento del tres por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Así lo ha destacado el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, durante la inauguración de la 58ª edición de la feria Sepor, que se celebra hasta el 30 de octubre en el recinto Ifelor de Lorca, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Por mercados, destacan Marruecos y Argelia, que irrumpe como segundo destino más importante este año. También tiene gran protagonismo el crecimiento de exportaciones en Europa, sobre todo en Alemania y Países Bajos.

"El sector está creciendo y es palanca de crecimiento y de generación de oportunidades en la Región de Murcia", ha dicho el presidente.

Estos datos se unen al hecho de que la Región de Murcia ya lideró la exportación de animales vivos en 2024, con el 27,43 por ciento del total nacional.

Además, ampliando el periodo de análisis, la Región de Murcia ha registrado un incremento de un 54,12 por ciento del valor de las exportaciones de animales vivos en los últimos cinco años.

El presidente ha subrayado que, dada la importancia del sector, el apoyo del Gobierno de la Región de Murcia a la ganadería es "firme", especialmente en el ámbito de la sanidad animal.

En este sentido, ha explicado que el Ejecutivo autonómico ha incrementado en un 25 por ciento la ayuda destinada a las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera, hasta alcanzar este año el millón de euros.

Con este incremento de las ayudas, la Comunidad ha buscado reconocer el papel de estas asociaciones en la prevención y erradicación de enfermedades, en colaboración con los servicios veterinarios oficiales.

Además, el presidente regional también ha informado que este año 2025 los ganaderos de la Región ya han recibido 4,6 millones de euros en ayudas de la Política Agraria Común.

Este año han sido cerca de 700 solicitantes los que, desde el pasado 16 de octubre, comenzaron a recibir el anticipo de estas ayudas. Así, las subvenciones permitirán mejorar la rentabilidad de sus explotaciones.

PRESENTACIONES, MESAS REDONDAS Y JORNADAS TÉCNICAS

La 58ª edición de Sepor cuenta con más de 130 empresas expositoras y más de 500 productos y marcas comerciales representadas. Además, este año tiene por lema 'Somos sostenibles', y ofrece un programa de presentaciones, mesas redondas y jornadas técnicas que abordan temas como sanidad animal, genética, sostenibilidad, innovación o digitalización.

Asimismo, el tradicional Simpósium Internacional de Porcinocultura "volverá a situar a la feria como uno de los principales exponentes del sector porcino a nivel mundial, favoreciendo el intercambio de conocimiento y la puesta en común de casos de éxito", han añadido las mismas fuentes.