La Región de Murcia se consolida como la segunda provincia española en exportación de productos agroalimentarios

La consejera Sara Rubira junto al presidente de la DOP Arroz de Calasparra, José Martínez, en el Salón Gourmets - CARM

MURCIA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia se ha consolidado como la segunda provincia más exportadora de productos agroalimentarios de España con más de 3.500 millones de euros en 2025, según ha informado la Comunidad en una nota de prensa.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha destacado este dato durante la celebración de la 39 edición del Salón Gourmets, que ha comenzado este lunes en Ifema Madrid.

"Estos datos reflejan el enorme trabajo que realiza nuestro sector para seguir creciendo, innovando y llevando la marca Región de Murcia a nuevos mercados", ha señalado la consejera.

Rubira ha recordado que, estos días, el Gobierno regional y la Cámara de Comercio de Murcia apoyan la participación de 30 empresas en esta feria en la que se muestran sus productos de calidad diferenciada.

Durante su visita al estand regional, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca ha destacado que "nuestras empresas vuelven a estar presentes en uno de los principales escaparates europeos del sector gourmet, demostrando la fortaleza y competitividad de la industria alimentaria de la Región".

La representación murciana en la feria incluye firmas con expositor propio y otras empresas que están presentes en el espacio institucional, pertenecientes a sectores como vinos, quesos, salazones, conservas vegetales, aceites, encurtidos, frutos secos, chocolates y productos gourmet elaborados.

La consejera ha mantenido encuentros con las empresas regionales participantes, de las que ha destacado su papel como "embajadoras de la excelencia gastronómica y agroalimentaria murciana".

El Salón Gourmets destaca como el principal evento europeo de alimentos y bebidas de alta calidad y uno de los más prestigiosos a nivel mundial. Es reconocido por presentar las tendencias más innovadoras de la industria alimentaria.

DEGUSTACIONES, PROMOCIÓN Y NUEVOS CONTACTOS COMERCIALES

El estand institucional de la Región de Murcia se convierte durante los cuatro días del Salón Gourmets en un espacio de promoción directa de los productos regionales, con degustaciones, demostraciones gastronómicas y encuentros profesionales con distribuidores y compradores.

La consejera ha destacado que este tipo de acciones "permiten mostrar de forma directa la calidad y singularidad de nuestros productos, además de generar nuevas oportunidades de negocio para las empresas de la Región".

Rubira ha subrayado que "la mejor forma de seguir ganando presencia en los mercados es enseñar, probar y poner en valor lo que somos capaces de producir en la Región de Murcia".

40 AÑOS DE LA DOP ARROZ DE CALASPARRA

Durante esta feria también se han presentado las actividades que va a desarrollar durante este año la DOP Arroz de Calasparra para celebrar sus 40 años trabajando para que este producto tenga la calidad certificada por la que es reconocido en todo el mundo.

La consejera ha afirmado que este año 2026 "no solo conmemoramos un aniversario, celebramos cuatro décadas de trabajo, de esfuerzo y de compromiso con un producto único" y ha recordado que el de Calasparra fue el primer arroz del mundo en contar con el aval de calidad de una denominación de origen.

"Hablamos de un cultivo singular, ligado al paisaje y a la identidad del Noroeste de la Región de Murcia. Un arroz que se cultiva en aguas que fluyen de manera continua, en un entorno natural excepcional como es el Coto Arrocero, uno de los humedales de agua dulce más importantes de nuestra Región y un espacio clave para la conservación de la biodiversidad", ha añadido Rubira.