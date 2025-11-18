La Región de Murcia firma un protocolo pionero con el territorio ucraniano de Sumy para apoyar su reconstrucción - CARM

MURCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el Jefe de la Administración Estatal Regional y de la Administración Militar Regional de Sumy (Ucrania), Oleh Hryhorov, han firmado esta mañana un protocolo para abrir nuevas vías de colaboración con el objetivo de contribuir a la total reconstrucción y recuperación de esta zona tras la devastación causada por la guerra iniciada por Rusia.

En la reunión, en la que también ha participado el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, López Miras les ha transmitido el "apoyo, la solidaridad y el compromiso de la Región de Murcia con el pueblo ucraniano".

López Miras ha explicado que este es un "acuerdo pionero y excepcional", convirtiéndose, además, en el primero de estas características que el país firma con una región española. En esa línea, el presidente ha destacado que "ambas regiones expresamos nuestra voluntad de trabajar juntas en sectores estratégicos: el económico, el empresarial, el agroalimentario, el tecnológico, el educativo y el institucional, entre otros".