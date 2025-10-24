La Región de Murcia insiste en que la subida de caudales ecológicos supondrá el recorte del 50% del Tajo-Segura

MURCIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma están ya estudiando el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el recurso presentado contra el Real Decreto 35/2023 que confirma el régimen de caudales ecológicos del Plan Hidrológico del Tajo.

El Gobierno de la Región de Murcia insiste en que recurrió "una decisión política del Gobierno de España que no está basada en ningún criterio técnico o científico, y que perjudica gravemente a la Región de Murcia y al Levante español".

"Del agua del Trasvase dependen miles de puestos de trabajo en la Región y no es justo condenar a miles de personas al paro por una decisión ideológica, que consideramos nunca se ha justificado técnicamente como es la elevación de los caudales ecológicos en el Tajo", subrayan.

Y es que, el trasvase de Tajo-Segura, continúan desde el Gobierno murciano, "es una herramienta eficaz cuya utilidad ha quedado demostrada especialmente en un tiempo de sequía, donde la cabecera del Tajo ha dispuesto de unas reservas de agua históricas con las que se ha garantizado el consumo y el riego de todo el Levante español".

Por todo ello, ven "aún más injustificable y mucho más injusta" la decisión del Gobierno de España de aplicar una subida de los caudales ecológicos que supondrá "el recorte del 50 por ciento del trasvase Tajo- Segura algo inasumible para nuestros regantes y agricultores".