El 1-1-2 Región de Murcia registra 55 llamadas durante el seguimiento del episodio de lluvias y tormentas

MURCIA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' Región de Murcia ha registrado, hasta las 19.50 horas, un total de 55 llamadas y 57 asuntos durante el seguimiento del episodio de lluvias y tormentas que afecta a la Región de Murcia.

Los municipios que concentran el mayor número de llamadas son Cartagena (28), Murcia (10), Alhama de Murcia (7), Yecla (3) y La Unión (2). Entre las incidencias registradas destacan 21 asuntos por obstáculos en la vía pública, 5 achiques de agua y 2 rescates en agua dulce.

En cuanto a las incidencias más relevantes comunicadas durante la jornada, en Águilas, dificultades para circular por la RM-D18 debido al agua que cruza la carretera a la altura de la rambla de El Cocón; en Murcia, solicitud de rescate de personas sorprendidas por la tormenta en las proximidades del Relojero.

En Alhama de Murcia, un vehículo atrapado por el agua en la avenida Europa, en las proximidades de la empresa La Hita; en Cartagena (Los Nietos), un vehículo afectado por la acumulación de agua en la rambla de Los Nietos; en la RM-404, kilómetro 10, incidencia por desbordamiento de una rambla que cruza la carretera, con presencia de un vehículo ocupado por dos personas.