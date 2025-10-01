La Región de Murcia, segunda CCAA donde más se encarece el precio de la vivienda usada en el tercer trimestre

Archivo - Cartel de 'se vende' en un edificio - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia es segunda comunidad autónoma en la que más se ha encarecido el precio la vivienda de segunda mano durante el tercer trimestre de 2025, según un informe publicado este miércoles por el portal inmobiliario pisos.com.

En concreto, la vivienda de segunda mano en la Región el pasado septiembre alcanzó un precio medio de 1.468 euros el metro cuadrado, lo que supone un ascenso del 1,45% frente a junio, el segundo más intenso de España.

En términos interanuales, la Región de Murcia anotó un repunte del 2,89%, mientras que mensualmente el precio descendió un 0,09%, el segundo retroceso más marcado de todas las comunidades autónomas.

La Región de Murcia fue la cuarta autonomía con el precio más económico del país, por detrás de Extremadura (844 euros por metro cuadrado), entre otras.

Por municipios, Murcia arrojó una subida del 2% en el tercer trimestre, la tercera más intensa de España, aunque se situó como la decimonovena capital más asequible del país. Interanualmente, el precio subió un 4,63%, hasta marcar un precio de 1.688 euros el metro cuadrado.

Respecto a los municipios murcianos, Torre Pacheco fue donde el precio creció más en el tercer trimestre (2,78%) y lideró además los ascensos regionales (25,55%) en términos interanuales. Alcantarilla fue la localidad murciana donde más bajó (-8,41%), hasta anotar una caída interanual del 12,21%, la más pronunciada.

En cuanto a precios, San Javier, con 2.497 euros por metro cuadrado, fue el municipio murciano más caro y Caravaca de la Cruz (775 euros), el más económico.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, la vivienda de segunda mano registró en septiembre un precio medio de 2.413 euros por metro cuadrado, arrojando una subida trimestral del 0,34%. De un año a otro, el ascenso fue del 3,27%, mientras que el repunte mensual fue del 0,22%.

Para Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, "los precios siguen dilatando la entrada en el mercado de la demanda con mayores dificultades económicas". Sin embargo, el portavoz del portal inmobiliario ha admitido que, "si atendemos a las cifras que arrojan las compraventas y las hipotecas, vemos que el ritmo es realmente dinámico".

Font ha indicado que, "estos datos, vistos en frío, nos hablan de un sector en auge, pero la realidad es que la accesibilidad es escasa, generando un problema social que es una olla a presión".

Según el experto, "más allá de circunstancias extraordinarias absolutamente imprevisibles, como pasó con la pandemia, las posibilidades de que el precio revierta su tendencia al alza son bajas".

En este sentido, ha señalado que "alterar el volumen de la oferta, aumentando el stock disponible, o desviar a la demanda insatisfecha hacia otras fórmulas, serían las únicas alternativas", comenta el directivo, aludiendo a que "una crisis hipotecaria, tal y como ocurrió en 2028, quedaría descartada, puesto que los bancos provisionan a conciencia y tienen sus balances saneados".