La Región recibió a casi un millón y medio de viajeros hoteleros de enero a noviembre

MURCIA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número total de viajeros hoteleros de enero a noviembre ascendió en la Región de Murcia a 1.442.661, lo que supone un crecimiento interanual del 3 por ciento, frente al 1,7 por ciento del conjunto nacional, y el mejor registro histórico para el acumulado enero-noviembre, según informaron fuentes del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Los viajeros nacionales sumaron 1.098.715, con un incremento del 2 por ciento (0,3 por ciento en España), mientras que los viajeros extranjeros alcanzaron los 343.945, un 6,6 por ciento más que en el mismo periodo de 2024 (2,9 por ciento en España).

En cuanto a las pernoctaciones, el acumulado de enero a noviembre alcanzó las 3.376.982, con un crecimiento interanual del 3,4 por ciento, frente al 0,9 por ciento del conjunto nacional, marcando también el mejor registro histórico para este periodo.

Las pernoctaciones de los viajeros residentes en España sumaron 2.467.401, con un aumento del 2,6 por ciento (frente al descenso del 0,2 por ciento en España), mientras que las de los turistas extranjeros se incrementaron un 5,4 por ciento, hasta alcanzar las 909.582 (1,5 por ciento en España).