La Región registra 34.315 pacientes en lista de espera para operarse en el primer semestre y una demora media de 97 días

MADRID/MURCIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 34.315 pacientes estaba en lista de espera para operarse en el Sistema Nacional de Salud (SNS) a 30 de junio de 2025 en la Región de Murcia, lo que representa un aumento del 0,2% respecto al mismo periodo del año anterior, según los últimos datos publicados por el Ministerio de Sanidad.

El tiempo medio de espera para operarse en la Región fue en esa fecha de 97 días --frente a los 92 del año anterior--, cifra 21 días inferior a la media nacional (118) y la novena más elevada por comunidades, solo por debajo de Andalucía (160 días de media), Cataluña (148 días de espera), Extremadura (134 días), Aragón (131 días), Cantabria (128 días), Castilla-La Mancha (116 días), Canarias (109) y Baleares (105).

Estos datos ponen de manifiesto que la tasa de pacientes en lista de espera por cada 1.000 habitantes en la Región es de 21,74 personas en junio de 2025, por encima de la media nacional, que es 17,35 personas, y es la quinta comunidad con la cifra más elevada, solo inferior a las de Cataluña y Cantabria (25,39), La Rioja (22,64) y Andalucía (22,58).

Asimismo, un 13,13 por ciento de los pacientes lleva más de seis meses de espera para ser operado en la Comunidad, dato inferior a la media nacional, del 19,6 por ciento.

De los 34.315 pacientes que a 30 de junio de 2025 se encontraban en lista de espera, 6.530 de ellos esperan una intervención de cirugía general o del aparato digestivo; 1.022 una intervención de ginecología; 7.760 de oftalmología; 2.530 de otorrinolaringología; 9.561 de traumatología; 2.124 de urología; 74 de cirugía cardiaca; 516 de angiología y vascular; 1.232 maxilofacial; 581 pediátrica; 1.040 cirugía plástica; 35 torácica; 433 neurocirugía y 877 dermatología.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, a 30 de junio había 832.728 pacientes se pendientes de una intervención quirúrgica no urgente con un tiempo medio de espera de 118,6 días, lo que supone un 1,84% menos pacientes y 2,4 días menos respecto a 30 de junio de 2024. Además, el 19,6% de los pacientes llevaba incluido en lista de espera más de 6 meses, en este caso disminuye 0,9 puntos.

Fuentes consultadas de Sanidad recuerdan a Europa Press que, junto a las CCAA, se está desarrollando un nuevo sistema de información sobre las listas de espera del Sistema Nacional de Salud, que sustituirá al modelo vigente desde 2003. "Este esfuerzo conjunto persigue unificar criterios, garantizar la trazabilidad de los pacientes desde el diagnóstico hasta la intervención y disponer de datos homogéneos, comparables y más representativos de la realidad asistencial en todo el territorio", afirman.

202.144 PACIENTES ESPERAN UNA INTERVENCIÓN DE TRAUMATOLOGÍA

De igual forma que en años anteriores, Traumatología encabeza la lista de especialidades que presentan mayor número de listas de espera (con 202.144 pacientes, 6.435 pacientes menos en un año). A esta la siguen Oftalmología (170.096 pacientes, 7.008 menos que en 2024), y Cirugía General y de Digestivo, con 140.289, hasta 9.261 pacientes menos.

Asimismo, la Cirugía Torácica se mantiene como la especialidad en la que hay menos personas esperando, con un total de 2.918 pacientes, lo que implica un ascenso respecto a las cifras de diciembre de 2024 de 219 personas más; le sigue la cirugía cardiaca con 3.234 personas en listas de espera.

La especialidad con mayor tiempo medio de espera sigue siendo cirugía plástica con 259 días, seguida de neurocirugía con 173 días y angiología y cirugía vascular con una espera media de 160 días. La cirugía cardíaca, con 57 días y Dermatología y Oftalmología, con 69 y 75 días, respectivamente, son las especialidades con menores tiempos medios de espera.

Los 11 procesos que se monitorizan específicamente en este sistema de información presentan un tiempo medio de espera de 91 días; cinco días menos que el pasado año. De estos procesos la operación de cataratas es la que más pacientes en espera tiene, 123.263 con 65 días de espera, mientras la que tiene menos es el quiste pilomidal con 5.636 pacientes y 109 días de espera.

AUMENTA EL TIEMPO DE ESPERA EN CONSULTA

Por otro lado, 81,4 de cada 1.000 personas estaban registradas en una lista de espera para una primera consulta en Atención Especializada hospitalaria; un dato inferior en 2,4 puntos a la de junio de 2024. El tiempo medio de espera en este caso es de 96 días, 2 días más que en el corte de junio de 2024. La proporción de pacientes que tenían una fecha de cita asignada para más de 60 días es del 61,8%. Este indicador, que en junio de 2024 se situaba en el 54,6%, ha sido sometido a un ajuste en su cálculo, "por lo que no es posible su comparabilidad en este corte", advierten.

Los menores tiempos se observan en Cirugía General con un promedio de espera de 52 días, Ginecología con 55 días y Cardiología con 64 días. Las especialidades con mayores tiempos de espera son: Dermatología con 121 días, y Traumatología con 114 días, y Neurología con 111 días.

Por especialidades, Traumatología con 12,67 pacientes pendiendientes de cada 1.000 habitantes, es la consulta con más espera; le sigue Oftalmología (11,65 pacientes cada 1.000), Dermatología (7,56) ORL (7,28).

CATALUÑA, LA COMUNIDAD CON MÁS PACIENTES EN ESPERA

Atendiendo a la tasa por habitantes que se sitúa en 17,35 pacientes por cada 1.000 habitantes, la comunidad autónoma con más pacientes en la lista de espera quirúrgica no urgente es Cataluña con 25,39 por cada 1.000 habitantes. Le sigue de cerca Cantabria (25,39), La Rioja (22,64), Andalucía (22,58), Murcia (21,74), Extremadura (20,83), Asturias (20,80), Aragón (19,04), Galicia (18,75) y Castilla-La Mancha (17,98).

Por debajo de la media: la Ciudad Autónoma de Ceuta (14,78), Navarra (14,65), Canarias (14,61), la Ciudad Autonomía de Ceuta (12,44), Baleares (12,20), País Vasco (10,87), Castilla y León (10,76), Madrid (9,96) y la Comunidad Valenciana (9,85).

Por tiempo de espera, las CCAA donde más se espera es Andalucía (160 días de media), Cataluña (148 días de espera), Extremadura (134 días), Aragón (131 días) y Cantabria con 128 días. Por debajo de los 118 días de media nacional se encuentran: Castilla-La Mancha (116 días), Canarias (109), Baleares (105), Murcia (97), Melilla (89), Ceuta (86), Navarra (82), Comunidad Valenciana (81), castilla y León (80), Asturias (79), Galicia (69), La Rioja (64), País Vasco (61) y Madrid (49).

EN MARCHA UN NUEVO SISTEMA DE INFORMACIÓN CON LAS CCAA

El Ministerio de Sanidad ha recordado a Europa Press que, "en colaboración con las comunidades autónomas, está desarrollando un nuevo sistema de información sobre las listas de espera del Sistema Nacional de Salud". Para ello, ha constituido un grupo de trabajo dividido en cuatro subgrupos especializados: la mejora de los sistemas de información hospitalaria, la definición de tiempos máximos de acceso, la elaboración de recomendaciones para reducir las demoras y la integración de la atención primaria en el sistema de seguimiento.

Hasta que el nuevo sistema esté completamente implementado, se continuará publicando la información en el formato actual ya que garantiza "la transparencia y la disponibilidad pública de los datos, mientras se completa la transición hacia un sistema revisado que refleje con mayor precisión la realidad asistencial y permita comparaciones más consistentes entre comunidades autónomas".

En cuanto a las listas de espera por consultas: Madrid (112,14), Asturias (104,81), Andalucía (100,75), Navarra (91,34), Aragón (87,77), Extremadura (88,76) y Comunidad Valenciana (85,39) supera la medida de 81,37 pacientes por cada 100.000 habitantes. Los datos de resto están por debajo de la media. Por días, si la media se encuentra en 96 días, esta cifra la superan: Canarias (150 días), Navarra (142 días), Aragón (138 días), Andalucía (127 días), Cataluña (112 días) y Extremadura (110).