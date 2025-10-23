La Región se suma a la Declaración de Sevilla para reivindicar el valor del turismo como "gran industria nacional"

Los consejeros firmantes de la Declaración de Sevilla, entre los que se cuenta la consejera de Turismo de la Región de Murcia, Carmen Conesa - CARM

MURCIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Región de Murcia se ha sumado a la Declaración de Sevilla, un acuerdo institucional suscrito por 12 comunidades autónomas y una ciudad autónoma para reivindicar el valor del turismo como gran industria de España y marcar el camino del modelo turístico del futuro, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa

El documento ha sido firmado en el marco del 'Tourism Innovation Summit' (TIS), celebrado esta semana en Sevilla, por la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, junto a los responsables del sector de las comunidades de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Islas Canarias, La Rioja y la ciudad autónoma de Melilla.

La consejera ha destacado la relevancia de esta declaración "que nos une a las regiones que representamos el 75 por ciento del turismo de este país" y ha subrayado la necesidad de "seguir impulsando las políticas que desarrollamos desde las comunidades autónomas, ante el total desamparo por parte del Ministerio y del Gobierno de España".

"No hemos obtenido respuesta desde que solicitamos la convocatoria de una nueva Conferencia Sectorial de Turismo, que no se celebra desde diciembre de 2023. Por eso, seguiremos dando respuesta a este vacío fortaleciendo nuestros planes estratégicos junto al sector turístico, para que el turismo mantenga la protección y el reconocimiento que merece como pilar económico y social", ha explicado la titular de Turismo.

Conesa ha resaltado que el turismo genera empleo y oportunidades para miles de personas en la Región de Murcia: "Son muchos los hombres, mujeres, familias, pequeñas y medianas empresas y autónomos que necesitan esa seguridad para seguir haciendo del turismo uno de nuestros pilares de desarrollo y de futuro".

La Declaración de Sevilla reivindica el liderazgo turístico de las comunidades autónomas, reclama un nuevo marco de colaboración con el Gobierno de España y aboga por un modelo basado en la sostenibilidad, la calidad, la cohesión territorial y la competitividad.

En este sentido, la consejera ha subrayado que "desde la Región de Murcia continuaremos trabajando con responsabilidad y compromiso, de la mano del sector, para seguir avanzando hacia un turismo sostenible, innovador y generador de empleo estable y de calidad".