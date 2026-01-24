La réplica de la Nao Santa María hará escala en Águilas la próxima semana

ÁGUILAS (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

La réplica a tamaño real de la Nao Santa María, la nave que hace cinco siglos, capitaneada por Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, protagonizó la primera vuelta al mundo, atracará del 28 de enero al 1 de febrero en el puerto deportivo de Águilas, donde se podrá visitar de forma ininterrumpida entre las 10.00 y las 18.30 horas.

Según han informado fuentes de la organización en una nota de prensa, los visitantes "podrán descubrir cómo era la vida a bordo" de este barco que, con tres cubiertas accesibles al público, se convierte en "un museo flotante que transporta a la época de los grandes navegantes".

Como el barco original, incorpora tres mástiles, mayor, mesana trinquete y un bauprés, siendo la altura del palo mayor de casi 25 metros desde la línea de flotación hasta la perilla o la parte más alta. Arbola cinco velas con una superficie de 303 metros cuadrados y la jarcia firme y de labor está compuesta por unos tres kilómetros de cabos.

La réplica combina el rigor histórico con los requisitos de la navegación en el siglo XXI y la normativa vigente, e incorpora elementos actuales como motores y sala de máquinas, sistema GPS, radio, radar, tanques de combustible, depósitos de agua, cocina de gas, duchas y lavabos, entre otros.

A ello se añade la adecuación de la parte del interior del navío como zona expositiva para mostrar al visitante cómo fue este celebre navío.

Las entradas, que se pueden adquirir en 'tickets.naosantamaria.org', cuestan 8 euros para mayores de diez años; 4 euros para quienes tengan de cinco a diez años y 20 euros para las familias --dos adultos y tres niños--.