Rescatado un hombre de 61 años tras sufrir una caída cerca del embarcadero de El Hornillo, en Águilas

Embarcadero de El Hornillo, en el municipio de Águilas - 1-1-2 RM

ÁGUILAS (MURCIA), 14 (EUROPA PRESS)

Servicios de emergencia han auxiliado a un varón de 61 años que ha resultado herido tras precipitarse desde cierta altura cerca del embarcadero de El Hornillo, en Águilas, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

El '1-1-2' ha recibido la llamada de alerta a las 15.06 horas de este lunes, en la que se informaba de la caída del hombre al interior de una especie de túnel en las vías que dan a la playa.

El accidentado ha permanecido consciente en todo momento, con dolor intenso como consecuencia de los fuertes traumatismos sufridos en el cuello y la cabeza.

Efectivos de la Policía Local han requerido la presencia urgente del personal sanitario y del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) de la Región de Murcia, debido a la compleja accesibilidad de la zona.

Una vez completado el rescate por parte de los bomberos, los profesionales de una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 han estabilizado al herido.

Tras prestar las primeras atenciones médicas, los sanitarios han evacuado al hombre hasta el hospital Rafael Méndez, en Lorca, para determinar el alcance de sus lesiones.