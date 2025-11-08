Rescatan y trasladan al hospital a un ciclista accidentado en Cartagena

MURCIA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los servicios sanitarios de emergencia han rescatado esta mañana a un ciclista, de 55 años de edad, que ha resultado herido tras caer por una rambla en un paraje de la pedanía cartagenera de Perín. La llamada al Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' se recibió a las 9.56 horas, alertando de que el ciclista había caído unos dos o tres metros, quedando en una zona de difícil acceso.
Ante esta situación, los bomberos del Servicio de Extinción de Incendios (SEIS) y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena solicitaron el apoyo de la Brigada de Rescate Aéreo del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS), que se desplazó al lugar a bordo de un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias.
El herido, un varón de 55 años, fue evacuado por vía aérea hasta un punto accesible, donde esperaba el personal sanitario de una Unidad Móvil de Emergencias (UME) de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Tras ser atendido, fue trasladado al Hospital General Universitario Santa Lucía, en Cartagena.