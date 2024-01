Responsable de 'Teatre' asegura que la contratación de la máquina de fuego frío correspondió al organizador de la fiesta

MURCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La responsable de la sala 'Teatre', discoteca donde presuntamente, según el informe policial, se inició el fuego que se propagó por 'Fonda Milagros' y que acabó con la vida de 13 personas, ha asegurado este martes ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia que el organizador de la fiesta 'We Are Remember', C.R., fue el responsable de la contratación de todo el evento, incluida la máquina de fuego frío donde se podría haber iniciado el incendio.

La investigada, E.M., ha llegado sobre las 9.50 horas a la Ciudad de la Justicia acompañada de su abogado, José María Caballero, y ha salido minutos después de las diez, ya que sólo ha respondido a las preguntas de su letrado.

Caballero ha reiterado que su defendida ha sostenido que la contratación de todos los elementos que participaban en el festival 'We Are Remember' dependían del organizador de la misma, con lo que su defendida no tiene ninguna responsabilidad en la contratación y uso de la máquina de fuego frío. Asimismo, ha asegurado que en la sala 'Teatre' "todo estaba bien", en relación a las licencias.

Por su parte, el abogado del organizador del festival, Raúl Pardo Geijo, ha confirmado que la responsable de la sala ha descargado la responsabilidad de la contratación de la máquina de fuego frío a su defendido.

Pardo Geijo ha querido dejar claro que "contratase o no a ese señor" su representado no tendría ninguna responsabilidad, ya que es una actividad "que no es peligrosa, no se exige ninguna titulación ni requisito para poder relizarla".

El abogado del dueño de la sala 'Fonda Milagros', Francisco Javier Verdú, ha confirmado que la responsable de 'Teatre' ha reiterado que toda la documentación de la sala "estaba correcta" y que, contrariamente a lo que dijo la semana pasada el organizador de la fiesta, hay un contrato de organización del evento 'We Are Remember' que apunta a que el responsable de la misma sería el organizador.

Al parecer, hay un contrato de organización del evento entre la sociedad que explota 'Teatre' y C.R., por el que el organizador del evento "se encargaba de absolutamente todo", ha señalado Verdú.

Por último, el otro investigado citado este martes, J.I.R., administrador de la sala 'Teatre', se ha acogido a su derecho a no declarar.

El martes pasado ya acudieron a declarar ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia el dueño de la máquina de fuego frío que presuntamente originó el fuego en la discoteca 'Teatre', según el informe de la Policía Nacional, A.G., y el organizador de la fiesta 'We Are Remember' que se celebraba esa noche en 'Teatre', C.R. Próximamente lo harán M.M, al que la Policía considera responsable de 'Teatre', y D. R., propietario de 'Fonda Milagros'.