Revolver actúa este viernes en 'Los Veranos de El Batel' para presentar 'Playlist'

CARTAGENA (MURCIA), 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Revolver actúa este viernes en 'Los Veranos de El Batel' para presentar su último trabajo 'Playlist', según han informado desde el propio auditorio.

Se trata de un álbum de versiones de artistas que actualmente inspiran a Carlos Goñi, y que ha querido llevar a su terreno musical. Temas clásicos del pop español como 'Lady Madrid', la canción publicada por Pereza en 2009, incluida en su álbum 'Aviones'; 'El sol no regresa', el tema, con alcance internacional, de la Quinta Estación; o 'Como hablar', la composición que dio a conocer al gran público a Amaral, y que se ha convertido con el paso de los años en un himno.

Según el propio Goñi, "es un disco de versiones, cierto; pero no de la gente que hizo que me dedicase a esto, que para eso ya está "Adictos a la Euforia", sino de los que hacen que me siga mereciendo la pena hacerlo, más allá de lo que me emociona el tocar mis propios temas". En el concierto también se podrán escuchar otras canciones de intérpretes como: Extremoduro, La Habitación Roja, Jaime Urrutia o Los Piratas, que adquirirán una nueva dimensión en la voz y estilo personal de Carlos Goñi.

El disco cuenta además con versiones muy personales como la de 'Azul' de Elefantes, 'Mesa para dos' de Rubén Pozo y Lichis o la inolvidable 'Viento de cara' de Supersubmarina. Temas que han sido transformados por Revólver para crear un nuevo sonido con una perspectiva única.