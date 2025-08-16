El riesgo por exceso de temperaturas para hoy sábado en la Región de Murcia se sitúa en el Nivel 3

MURCIA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades sanitarias han advertido del riesgo por exceso de temperaturas para hoy sábado 16 de agosto, que en toda la Región de Murcia va a ser de Nivel 3 (Riesgo alto).

En el contexto de las zonas de meteosalud, enmarcadas dentro del Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperaturas sobre la Salud, se informa que para el día hoy se vive una situación en la que las temperaturas son extremadamente altas y representan un peligro significativo para la salud, pudiendo causar golpes de calor, deshidratación y otros problemas graves.