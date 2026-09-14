Archivo - La Romería de la Fuensanta movilizará a más de 460 efectivos y contará con transporte público gratuito - AYUNTAMIENTO DE MURCIA - Archivo

MURCIA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Murcia celebrará este martes, 15 de septiembre, la tradicional Romería de la Virgen de la Fuensanta, que contará con un amplio dispositivo de seguridad, emergencias, transporte público y limpieza para atender a los fieles que acompañarán a la patrona de Murcia durante su regreso al Santuario de Algezares.

El cortejo partirá a las 7.00 horas de la plaza del Cardenal Belluga y continuará por las calles Arenal, Tomás Maestre, plaza Martínez Tornel, Puente de los Peligros, avenida Canalejas, plaza Camachos, Alameda de Colón, Hermanos Cerón, Torre de Romo y Pío XII, para incorporarse posteriormente a Ronda Sur, avenida del Progreso, avenida Región de Murcia, plaza José Canalejas, Saavedra Fajardo y calle Subida Fuensanta, hasta alcanzar el Santuario, previsiblemente, en torno a las 15.00 horas.

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Más de 460 efectivos de Policía Local, Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja participarán en el dispositivo especial de seguridad y emergencias establecido por el Ayuntamiento de Murcia con motivo de la Romería.

La Policía Local controlará el tráfico y vigilará tanto el recorrido como el entorno del Santuario y sus accesos. Para ello contará con una grúa, un equipo de transmisiones, una Oficina Móvil de Atención al Ciudadano, instalada junto a la explanada del Santuario, y un dron para reforzar la vigilancia durante la jornada.

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento dispondrá de retenes preventivos en distintos puntos estratégicos para garantizar la capacidad de respuesta durante el recorrido, mientras que Protección Civil contará con dos drones y una ambulancia de Soporte Vital Básico, además de efectivos destinados a labores de vigilancia, asistencia y atención a los ciudadanos.

Protección Civil distribuirá también pulseras identificativas para facilitar la localización de menores que puedan separarse de sus acompañantes durante la jornada.

Por su parte, Cruz Roja desplegará un dispositivo sanitario formado por dos hospitales de campaña, uno de ellos situado en la explanada del Santuario, y dos Puestos Sanitarios Avanzados. A estos medios se sumarán dos vehículos todoterreno, cuatro ambulancias de Soporte Vital Básico y dos ambulancias de Soporte Vital Avanzado.

El Gobierno regional reforzará asimismo la prevención de incendios forestales y la vigilancia ambiental en el Parque Regional de Carrascoy y El Valle. El dispositivo contará este lunes con ocho agentes medioambientales y nueve bomberos forestales, mientras que este martes se ampliará hasta 21 agentes medioambientales y 26 bomberos forestales, distribuidos en dos turnos.

Los agentes realizarán también labores de control del uso público y vigilancia ambiental, en coordinación con el Centro de Coordinación Forestal (CECOFOR).

TRANSPORTE PÚBLICO GRATUITO

El Ayuntamiento de Murcia activará este martes un dispositivo especial de transporte público que permitirá viajar gratis durante toda la jornada en autobuses, tranvía y tranvibús. Además, 18 servicios adelantarán sus primeras salidas desde distintas pedanías y municipios del entorno para facilitar la llegada de los romeros a la Catedral.

Los primeros servicios partirán a las 6.00 horas desde El Palmar y Alcantarilla y, de forma progresiva, se incorporarán líneas desde La Alberca, Sangonera la Verde, Zeneta, Beniel, El Raal, Santomera, Cobatillas, La Ñora, San José de la Vega, Cabezo de Torres, Churra, Sangonera la Seca, Alquerías, San Ginés, El Bojar, Tiñosa y Pueblo Nuevo.

Los servicios desde estas poblaciones hacia Murcia funcionarán de forma continua hasta las 8.00 horas, con refuerzos en función de la demanda. A partir de ese momento, las líneas prestarán el servicio correspondiente a los días festivos.

Asimismo, el dispositivo contempla lanzaderas continuas entre Murcia y Algezares desde las 7.00 horas, con salida desde la parada Espinosa, en la calle Floridablanca, para facilitar el acceso de los ciudadanos al entorno del Santuario.

Una vez que la Virgen llegue a la Fuensanta, se habilitará el servicio de regreso desde la calle Pintor Roca Martínez de Algezares hacia Murcia, con llegada a la calle Floridablanca, y hacia las pedanías de La Alberca, El Palmar, Sangonera la Verde, Los Garres, San José de la Vega, Beniaján, El Secano, Torreagüera, Los Ramos y Zeneta.

El paso del cortejo provocará cortes de tráfico y modificaciones temporales en los recorridos de varias líneas de transporte público, que dispondrán de paradas alternativas a medida que avance la Romería.

Los primeros cortes se producirán desde las 7.00 horas en Gran Vía, plaza Martínez Tornel, Puente Viejo, Alameda de Colón y calle Hermanos Cerón, y posteriormente se extenderán de forma progresiva al resto del itinerario.

Las líneas afectadas utilizarán paradas alternativas durante el desarrollo de la Romería. En Cárcel Vieja tendrá parada la línea 44 hacia Alcantarilla y Espinardo; en Cajamurcia, la línea 31 hacia Alquerías y El Raal; y en Plaza Circular, la línea 31 hacia el Centro Comercial Myrtea y la línea 50 hacia Cabezo de Torres y Algezares.

En Cruz Roja tendrán parada alternativa las líneas 30, hacia Beniaján, Los Ramos y Zeneta; 31, hacia el Centro Comercial Myrtea, Alquerías, El Raal y Beniel; y 37, hacia El Bojar.

Por su parte, Espinosa concentrará las paradas alternativas de las líneas 1, hacia San Ginés; 6 y 29, hacia La Alberca; 26 y tranvibús T1, hacia El Palmar; 28, hacia Sangonera la Verde; 44, hacia Alcantarilla y Espinardo; 50, hacia las Escuelas de Algezares; y 91, hacia Javalí Nuevo y Sangonera la Seca.

Los recorridos y las paradas habituales se recuperarán progresivamente a medida que avance el cortejo.

Además, los aparcamientos disuasorios municipales de Hacienda, Atocha, Loaysa, Fuenteblanca y Justicia permanecerán gratuitos durante toda la jornada, junto a otros estacionamientos incluidos en los acuerdos alcanzados por el Ayuntamiento durante la Feria de Murcia.

DISPOSITIVO DE LIMPIEZA

El Ayuntamiento de Murcia también ha preparado un dispositivo de limpieza que movilizará a más de 80 operarios y 32 vehículos especializados y que se desarrollará antes, durante y después de la celebración.

Desde primera hora de la mañana, tras la tradicional misa, equipos especializados en hidrolimpieza actuarán en el entorno de la Catedral, la plaza Belluga y La Glorieta para retirar los restos de cera. De forma simultánea, un dispositivo acompañará a la comitiva durante todo el recorrido hasta Algezares, con el objetivo de mantener las condiciones de limpieza durante el desarrollo de la Romería.

Además, el dispositivo contará con 130 aseos portátiles, que estarán distribuidos en los puntos de mayor concentración de personas.