Rubira: "La decisión del Supremo, permite a Sánchez seguir con su plan de recortar el Trasvase Tajo-Segura"

MURCIA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha afirmado esta mañana en Jumilla que "la decisión del Supremo permite a Sánchez seguir con su plan de recortar el Trasvase Tajo-Segura".

Rubira también ha destacado que se trata de un recorte que se produce con la "connivencia y aprobación" del secretario general del PSOE y delegado de Pedro Sánchez, en la Región de Murcia, Francisco Lucas, que votó en el Congreso de los Diputados en contra de blindar el Trasvase.

"Si hubiera salido adelante el blindaje del Trasvase en el Congreso, seguramente hoy no tendríamos esta amenaza sobre nuestros regantes. Si ese día, hubiera defendido el Trasvase, hubiera defendido a los regantes, hubiera defendido a nuestros agricultores y productores, y hubiera defendido el modelo de la Región de Murcia de crear empleo, prosperidad y desarrollo, hoy, seguramente, los regantes no tendrían esta amenaza de incertidumbre en sus vidas", afirmó la consejera.

"Desde el Gobierno regional, seguiremos dando la batalla y vamos a abrir todas las vías que sean necesarias para intentar revertir una situación que es injusta, que no tiene justificación técnica ni científica y que solo atiende a criterios sectarios, partidistas e ideológicos de Pedro Sánchez", concluyó Rubira.