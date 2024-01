Rubira lamenta que el Gobierno central está "más preocupado" por Puigdemont que por ayudar a los agricultores

Proexport lamenta que algunos camiones han sido incendiados y a otros se les ha volcado la mercancía, por lo que esperan compensaciones económicas



MURCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha lamentado que el Gobierno de España "está más pendiente" del expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que "de la agricultura", ya que tiene "abandonado" a este sector ante la situación de bloqueo de los camiones españoles en territorio francés.

Rubira ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa acompañada por el presidente de la Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia (Proexport), Mariano Zapata, después de mantener un encuentro con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, en el Palacio de San Esteban para analizar, precisamente, la situación de los transportistas derivada de la huelga en Francia.

A este respecto, Rubira ha recordado que está desde el pasado jueves en contacto con todo el sector y con el resto de organizaciones "ante las noticias del bloqueo en Francia de miles de camiones con productos de la Región de Murcia".

De hecho, la consejera ha recordado que el jueves le envió una carta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, solicitando medidas de actuación del Ejecutivo central ante esta situación.

El viernes, Rubira intentó ponerse en contacto con el ministro por teléfono, pero no obtuvo "respuesta alguna", y también ha explicado que estuvo esperando "durante todo el fin de semana". "No fue hasta este lunes cuando lo hemos escuchado a través de los medios de comunicación", ha aseverado.

Entretanto, ha lamentado que hayan pasado cuatro días desde que se iniciara una crisis "que puede tener consecuencias muy graves para los productores de frutas y hortalizas de la Región de Murcia".

Rubira ha señalado que, durante la reunión con el sector, López Miras se ha mostrado "muy preocupado" por la "inacción" del Gobierno central, ante una situación que "no tiene espera". "Necesitamos que el Ejecutivo español empiece a trabajar con medidas excepcionales para compensar las pérdidas que está generando esta huelga en Francia", ha aseverado.

"No solo es la carga que se pueda perder por los altercados, sino también las cancelaciones de envíos que ya estaban preparados", según la consejera, quien ha advertido que si los huelguistas siguen cortando las comunicaciones por carretera, las pérdidas para las empresas de frutas y hortalizas de la Región "se pueden multiplicar y complicar mucho más la situación financiera de las mismas".

A su parecer, el Gobierno de España "tiene que defender nuestra agricultura, y eso sólo se hace con políticas para conseguir la sostenibilidad económica y no solo la ambiental". Además, ha considerado que el Ejecutivo central "se debe preocupar de que las explotaciones agrarias sean rentables o, de lo contrario, no tendremos agricultores que cultiven nuestras tierras, y eso es algo que Europa no puede permitir".

Por ello, ha reclamado al Gobierno central "que defienda ante la Unión Europea que se cumplan los acuerdos con terceros países" y ha considerado que "se tienen que intensificar los controles en frontera". A su juicio, además, "se tienen que poner las cláusulas espejo para que todos los productos cumplan con la normativa sanitaria".

Para finalizar, Rubira ha asegurado que el Gobierno regional "siempre va a estar al lado de los agricultores ante estos altercados y cualquier cosa que necesiten". Por ello, ha pedido al Ejecutivo central "que actúe con diligencia, que ofrezca las ayudas que necesite el sector y que trabaje para que esta situación no se vuelva a repetir".

"CAMIONES CALCINADOS"

A este respecto, Zapata ha transmitido su "gran preocupación" porque los asociados de Proexport han tenido "muchísimos incidentes" derivados de la situación en Francia. De hecho, ha explicado que a algunos camiones "les han prendido fuego" y los huelguistas han tirado la mercancía de otros.

Además, ha explicado que hay "muchísimos camiones" bloqueados, y la retención ha impedido cumplir con los plazos de seguridad del etiquetado del producto. "Al estar retenidos en la frontera dos o tres días, ha habido que volver a tirar el producto o mandarlo a mercados donde el precio es muy inferior", ha criticado.

Todo ello ha provocado "grandes pérdidas en el sector, aunque Zapata ha reconocido que todavía no han tenido oportunidad de cuantificarlas.

En cualquier caso, ha puesto en valor que "no ha pasado ni un día" en el que Rubira no le haya llamado para intersarse por la situación del sector y por cómo se encontraban los camiones de los asociados a Proexport.

"Y la verdad es que hemos echado en falta que desde el Gobierno central nos hayan hecho unas declaraciones tajantes en contra de lo que están haciendo" en Francia, según Zapata, quien ha desmentido, además, que en España se haga "competencia ilegal".

A este respecto, ha defendido que en España y, concretamente, en la región de Murcia "hacemos una agricultura como en pocos sitios y cumplimos a la perfección todas las normativas europeas que nos están poniendo", a pesar de que "en otros países sabemos todos perfectamente que no es así".

Con todo, Zapata ha dicho "entender" la "desesperación" que tienen los agricultores franceses "porque les pasa como a nosotros: que estamos en una situación complicada porque las normativas de Europa son asfixiantes". Sin embargo, ha criticado que los agricultores franceses "la tomen" con los españoles, que "no tienen la culpa".

Zapata ha echado en falta que el minsitro Planas y el Gobierno central "hubiera hecho unas declaraciones condundentes a favor de la agricultura española", porque ha percibido "un poco de pasividad".

Por otro lado, el presidente de Proexport ha mostrado su esperanza en que el sector reciba algún tipo de compensación económica. "Ojalá sea así porque, como todos sabemos, cuando hay un problema de manifestaciones, los seguros salen corriendo", ha aseverado.

"NORMATIVA ASFIXIANTE"

Además, Zapata ha transmitido la "preocupación" del sector agrícola "por todas las normativas asfixiantes que nos están viniendo desde Europa" y por la "cantidad de trabas a nivel burocrático" que se están estableciendo. "Llega un punto que cada vez nos cuesta mucho más trabajo producir; nos cuesta trabajo y dinero", ha aseverado.

A este respecto, el presidente de Proexport ha puesto en valor que "estamos en una Región eminentemente agrícola" en la que se puede producir "desde el 1 de noviembre hasta principios de abril", algo que "no sucede prácticamente en otras zonas de Europa".