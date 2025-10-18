Rubira resalta el trabajo de las diferentes DOP para ofrecer productos "referentes en todo el mundo"

En la imagen, la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, junto al alcalde de Totana, Juan Pagán, el director general del Instituto de Turismo de la Región de Murcia (Itrem), Juan Francisco Martínez, organizadores y participantes - CARM

MURCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, resaltó hoy durante la visita a la Feria de Turismo de Interior de la Región de Murcia 'Rueda', que celebra su segunda edición en Totana, "el trabajo de las diferentes Denominaciones de Origen Protegidas de la Región para ofrecer productos con calidad certificada, que son un referente en todo el mundo".

Rubira aseguró que "el Gobierno regional apuesta por la calidad diferenciadora de los productos con Denominación de Origen Protegida de la Región de Murcia, que representan las señas de identidad regional, el sabor y los procesos tradicionales".

La titular de Agricultura señaló que "un ejemplo de este apoyo son las ayudas a las DOP para la promoción en terceros países o los certificados de calidad, y lo hacemos también con el apoyo a cultivos tradicionales como el Arroz de Calasparra que este año han solicitado más de 50 agricultores que han podido optar por primera vez a estas ayudas dotadas con 500.000 euros".

Asimismo, destacó que "las ocho Denominaciones de Origen de la Región garantizan la calidad y los sabores de nuestra tierra, y velan por el reconocimiento y promoción de los productos, además de poner en valor el trabajo que desarrollan sus productores, ligado a la tradición y la sostenibilidad".