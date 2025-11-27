Ruiz Jódar (PP): "La izquierda vuelve a hacer una utilización carroñera de una catástrofe para sacar rédito político"

La diputada regional del Partido Popular, Mª Carmen Ruiz Jódar, ha denunciado que "la izquierda vuelve a hacer una utilización carroñera de una catástrofe para sacar rédito político".

"PSOE y Podemos se dedican a generar alarma y confusión al día siguiente del incendio en el hospital Santa Lucía, en lugar de arrimar el hombro", ha lamentado la diputada regional.

Y es que, apunta, "aún no conocemos las causas del incendio, que se están investigando, pero PSOE y Podemos ya se han adelantado y han hecho todo tipo de conjeturas". "Si no van a aportar nada, apártense y dejen trabajar", ha apostillado.

A su juicio, "la oposición de izquierdas extiende el fango con la intención de tratar de tapar la rápida y eficaz respuesta de los servicios de emergencias y los profesionales sanitarios, que han evitado males mayores y daños personales", ha añadido.

Ruiz Jódar ha recordado que "así actuaron a propósito de los terremotos de Lorca o de las danas, siempre enredando políticamente, nunca arrimando el hombro".

"La izquierda extrema y la extrema izquierda demuestran una vez más su falta de escrúpulos y líneas rojas, pero en política no todo debería valer", ha concluido.

