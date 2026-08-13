Una ruta histórico-cultural que recorrerá los principales escenarios de la vida y obra de Francisco Salzillo

Presentación de la ruta histórico-cultural que recorrerá los principales escenarios de la vida y obra de Francisco Salzillo - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un itinerario patrimonial recorrerá los principales espacios del casco histórico vinculados a la biografía y la trayectoria artística del escultor murciano Francisco Salzillo. Una iniciativa que permitirá unificar en un único recorrido los enclaves más representativos de su legado.

Así lo han presentado la concejala de Gobierno Abierto, Mercedes Bernabé y el concejal de Turismo, Jesús Pacheco, junto con los miembros de la Comisión de Hermanamiento de Santa Maria Capua Vetere, Zacarías Cerezo, Antonio Botías y Carmen Artigas, según han informado desde el Consistorio.

El itinerario, enmarcado en el Hermanamiento con la ciudad Santa Maria Capua Vetere, cuenta con aproximadamente dos kilómetros de longitud y se desarrollará en el corazón histórico de la ciudad siguiendo un recorrido de oeste a este que permitirá conocer de forma cronológica los principales episodios de la vida de Salzillo, desde sus primeras obras hasta el lugar donde reposan sus restos, favoreciendo una experiencia didáctica y accesible.

"Esta ruta permitirá descubrir la figura de Francisco Salzillo desde una perspectiva integral, conectando su legado artístico con los espacios que marcaron su vida y acercando este patrimonio excepcional a murcianos y visitantes", ha destacado la concejala de Gobierno Abierto, Mercedes Bernabé.

"Con este recorrido continuamos con el conjunto de actividades culturales fruto del Hermanamiento con Santa Maria Capua Vetere, ciudad natal de Nicolás Salzillo, padre del escultor Francisco Salzillo", puntualizaba Bernabé.

Por su parte, el concejal de Turismo, Jesús Pacheco, ha destacado que "se trata de un producto cultural de calidad que permitirá a visitantes y murcianos descubrir el legado de Salzillo a través de los espacios donde desarrolló su vida y su obra, contribuyendo además a diversificar los recorridos por el casco histórico y a seguir posicionando el municipio como un destino de referencia en turismo cultural".

DESDE EL MUSEO HASTA LAS CAPUCHINAS

En concreto, la ruta estará integrada por diez estaciones que permitirán descubrir los principales hitos personales, artísticos e históricos de Francisco Salzillo. El recorrido comenzará en el entorno del Museo Salzillo, a partir de ahí continuará por el Convento de las Agustinas Descalzas y la parroquia de San Nicolás de Bari, donde se conservan algunas de sus primeras obras de madurez.

El itinerario incluirá también la antigua casa y el taller situados en la calle Vinader, donde Salzillo desarrolló buena parte de su producción artística junto a su familia; la iglesia de Santa Catalina, donde fue bautizado; la parroquia de San Pedro, vinculada a algunas de sus esculturas más destacadas; el Palacio de Montemar, relacionado con el histórico Belén de Salzillo; la iglesia de Santo Domingo, donde inició su etapa como novicio dominico; la Casa Consistorial, escenario de su nombramiento como Escultor y Modelista de la Ciudad en 1763; y finalizará en el entorno de la calle Capuchinas, donde se localiza su lugar de descanso.

SEÑALÉTICA INTELIGENTE Y NUEVOS RECURSOS

El proyecto contempla la instalación de una señalética urbana unificada en las 10 estaciones del recorrido mediante elementos fabricados en materiales de alta resistencia como acero corten, bronce o metacrilato. Cada uno de ellos incorporará códigos QR que permitirán acceder a audioguías y documentación histórica digitalizada.

La iniciativa se completará con la edición de un plano-guía oficial que estará disponible en la Oficina de Turismo y con la creación de recursos pedagógicos específicos en el portal web municipal destinados a los centros educativos, con el objetivo de acercar la figura del escultor a las nuevas generaciones.