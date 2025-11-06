El salón de actos del Palacio Almudí se convertirá en una sala polivalente adaptable y abierta

La concejala de Gobierno de Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, durante la presentación de las cuentas de su departamento para 2026 - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Murcia destinará 135.257 euros de los presupuestos municipales de 2026 a renovar el salón de actos del Palacio Almudí, que pasará de ser un espacio con escenario fijo a una sala polivalente abierta y adaptable para acoger conferencias, exposiciones, presentaciones y actividades culturales.

Así lo ha anunciado este jueves la concejala de Gobierno de Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, durante la presentación de las cuentas de su departamento para el próximo ejercicio.

La actuación contempla la demolición de la tarima, la retirada de los panelados y falsos techos, la instalación de trasdosados acústicos y la colocación de un pavimento laminado de alta resistencia. Asimismo, se adquirirá mobiliario modular, como sillas apilables y plataformas móviles, lo que permitirá reconfigurar el espacio en función de cada actividad.

La intervención será respetuosa con la protección patrimonial del edificio, ya que los elementos que se modificarán no forman parte de la estructura original, preservando la identidad histórica del edificio al tiempo que se adecúa a nuevos usos contemporáneos.

Las cuentas de la Concejalía de Gobierno de Abierto, Promoción Económica y Empleo para 2026 también harán posible el desarrollo de acciones formativas dirigidas tanto a personas desempleadas como a trabajadores en activo, incluyendo el mantenimiento de talleres y maquinaria, suministros para la Escuela Municipal de Hostelería 'Murcia Emplea' y la adquisición de materiales didácticos.

Así, el presupuesto contempla una partida de 848.816 euros para gastos de funcionamiento e infraestructura, que permitirá desarrollar los Programas Experienciales de Empleo, gracias a los que se contratará en 2026 a un centenar de personas desempleadas, que participarán en los proyectos 'Almudí', 'Imagen y Bienestar' y 'Hostelería con Futuro'.

Asimismo, se destinarán 350.000 euros en subvenciones dirigidas a entidades que desarrollan programas de empleabilidad para colectivos vulnerables, en línea con el Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2024-2027.

Bernabé ha destacado que "este presupuesto permite reforzar la apuesta del Ayuntamiento por el empleo, apoyar a las empresas locales, acompañar a quienes quieren emprender y, al mismo tiempo, avanzar hacia una ciudad más sostenible, innovadora y participativa".

La dinamización de la innovación y el emprendimiento local contará con una dotación de 700.000 euros. El objetivo de esta partida es desarrollar actuaciones como el impulso de la cultura empresarial y emprendedora en distintas etapas de la educación a través del 'Programa Emprende Joven', que persigue fomentar entre el alumnado de Educación Secundaria y Formación Profesional el espíritu emprendedor, la capacidad creativa, la innovación y la aptitud para desarrollar una idea de negocio.

El programa contempla dos tipos de actuaciones. Por un lado, charlas formativas en los centros con la colaboración de entidades del ecosistema emprendedor del municipio y, por otro, un concurso de ideas emprendedoras dotado con 15.000 euros en premios, que los centros educativos pueden destinar a adquisición de material didáctico o actividades que contribuyan al conocimiento y fomento del emprendimiento entre el alumnado.

Dentro de esta partida también es destacable el 'Concurso de Proyectos Empresariales', que en 2026 cumplirá su trigésima cuarta edición. Esta iniciativa responde a la necesidad de mantener y potenciar la convocatoria anual del Concurso de Proyectos Empresariales que lleva a cabo el Ayuntamiento desde 1992, con el objetivo de incentivar el autoempleo mediante ayudas económicas, formación y asesoramiento municipal.

Los premios están enfocados a apoyar proyectos empresariales promovidos por personas emprendedoras y microempresas de reciente creación. Su dotación económica es de 70.000 euros repartidos en siete premios y cinco accésits.

Además, la cooperación con las entidades del ecosistema emprendedor local permitirá dotar a la Concejalía de 292.000 euros destinados a convenios de colaboración con estos agentes económicos y entidades sin ánimo de lucro que desarrollen acciones de promoción del emprendimiento y de mejora y sostenibilidad del tejido empresarial local.

Por otro lado, se mantiene la convocatoria pública para fomentar el empleo y autoempleo, dotada con 290.000 euros, que incentiva la contratación indefinida de personas desempleadas, el inicio de actividad en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y la contratación en empresas de inserción.

Además, las cuentas de 2026 permitirán dar continuidad al convenio entre el Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma, a través del Instituto de Crédito y Finanzas de la Región de Murcia (ICREF), y Aválam para la instrumentación de una línea de préstamos de interés a tipo preferente y bonificado a favor de emprendedores del municipio, con una dotación de económica de 30.000 euros.

Todas estas acciones se enmarcan en el eje 3 de Emprendimiento del Plan de Empleo y Promoción Económica del Municipio de Murcia 2024-2027.

El capítulo de inversiones del Servicio de Empleo aumenta un 10,3% respecto al año anterior y alcanza los 182.000 euros destinados a la mejora y rehabilitación de los centros de formación dependientes de este servicio, como los Centros de Formación e Iniciativas de Empleo de El Palmar y La Fica o el aulario Peridis.

En cuanto a las inversiones de ampliación y mejora del Centro de Iniciativas Municipales, el Servicio contará con 120.000 euros para acometer las mejoras de acondicionamiento de la urbanización de la parcela del CIMM y la ampliación de sus instalaciones para la puesta en marcha de nuevos proyectos.

En paralelo, el Ayuntamiento impulsará en 2026 una inversión superior a 1,2 millones de euros en proyectos financiados por la Unión Europea, centrados en la transición ecológica, la economía circular, la movilidad sostenible y la participación ciudadana.

Entre ellos se encuentra 'GreenMe5' (209.786 euros), un proyecto para reducir el desperdicio alimentario en comedores escolares y promover la economía circular en seis colegios de Conexión Sur, involucrando a más de 800 alumnos y familias; y 'Cardimed' (127.000 euro): una iniciativa centrada en la adaptación climática y gestión sostenible del agua en el Mediterráneo.

Otros proyectos son 'Ginnger' (116.250 euro), un proyecto que promueve la economía circular aplicada a la construcción, mediante el diseño modular y la reutilización de materiales; y 'Carmony' (151.500 euro), un proyecto de movilidad inteligente, basado en análisis de datos y cooperación público-privada para la planificación sostenible del transporte.

Además, Murcia continuará apostando por la Nueva Bauhaus Europea mediante el proyecto 'Access', dotado con 186.600 euros, cuyo objetivo es la transformación del Mercado de Verónicas en un espacio accesible, inclusivo y culturalmente activo; y 'New Inherit', que cuenta con 115.942 euros de presupuesto para la activación cultural del patrimonio recuperado en La Harinera y las Bóvedas del Almudí.

"Nuestro compromiso es claro, una economía local fuerte, oportunidades para quien busca trabajo, acompañamiento y asesoramiento para quien emprende, y una ciudad que se transforma desde la sostenibilidad y la creatividad", ha concluido Bernabé.