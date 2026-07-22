Salud pide al Ministerio retirar el Estatuto Marco y reabrir su negociación

Archivo - Imagen de archivo de una manifestación de médicos contra el Estatuto Marco - CESM - Archivo

La Consejería cifra en 11,2 millones el coste de las huelgas en la Región y sostiene que han obligado a suspender más de 142.000 consultas MURCIA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha reclamado este miércoles al Ministerio de Sanidad la retirada del proyecto de Estatuto Marco del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) y el reinicio de su negociación, al considerar que el proceso no ha alcanzado el consenso necesario entre las administraciones sanitarias, las organizaciones sindicales y el propio Ministerio.

La consejera de Salud, Isabel Ayala, ha trasladado esta petición a la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrada en Madrid, según ha informado el Gobierno regional.

En el encuentro, todas las comunidades autónomas han presentado un escrito conjunto en el que solicitan reiniciar las negociaciones del futuro Estatuto Marco "con una metodología que favorezca la participación efectiva de todas las partes y permita construir un texto consensuado, equilibrado y sostenible para el conjunto del Sistema Nacional de Salud".

Ayala ha señalado que, tras analizar la evolución del proceso negociador y la situación generada en los últimos meses, consideran que la ausencia de un acuerdo amplio sobre una norma de esta relevancia aconseja abrir una nueva etapa de diálogo.

La consejera también ha indicado que las sucesivas huelgas convocadas en torno al Estatuto Marco han supuesto en la Región de Murcia la suspensión de más de 142.000 consultas, de las que 57.595 corresponden a consultas externas hospitalarias y 84.960 a Atención Primaria, además de cerca de 2.000 intervenciones quirúrgicas y más de 10.000 pruebas diagnósticas. Según la estimación de la Consejería, el coste económico de estas movilizaciones asciende a 11,2 millones de euros.

La titular de Salud ha afirmado que, a su juicio, no se han producido avances para resolver un conflicto que se prolonga desde hace más de un año y ha advertido de que la convocatoria de una nueva huelga prevista para septiembre podría agravar esta situación.

En este sentido, ha defendido la necesidad de aprobar un Estatuto Marco que cuente con el consenso de todas las categorías profesionales.

Por último, ha insistido en que un texto de esta trascendencia debe salir adelante con el máximo consenso institucional y profesional, por lo que ha instado a abrir un nuevo proceso de negociación desde sus fases iniciales, basado en el diálogo y la lealtad institucional, con el objetivo de alcanzar un acuerdo para el conjunto del Sistema Nacional de Salud.