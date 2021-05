Salud podría comenzar la vacunación de las personas de 40 a 49 años a finales de este mes o principios de junio

Archivo - Imagen de la vacunación contra el Covid-19 de agentes de la Policía Local de Murcia - EDU BOTELLA/EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha avanzado que la Consejería de Salud estará vacunando a personas de entre 40 y 49 años a finales de mayo o principios de junio "sin ninguna duda" si la vacunación "evoluciona como hasta ahora".

En una entrevista concedida a la cadena SER recogida por Europa Press, López Miras ha admitido que, cuando se dan estas previsiones, "siempre hay un margen de error". Sobre todo, "teniendo en cuenta que aún no sabemos qué es lo que nos va a decir el Ministerio para la segunda dosis de AstraZeneca", explica.

"No es lo mismo que nos autorice la semana que viene que dentro de dos semanas porque, en cuanto haya que poner la segunda dosis de AstraZeneca, tendremos que destinar también recursos a eso, y no a primeras dosis", según López Miras.

A juicio de López Miras, la noticia "más importante" de la semana han sido los siete días consecutivos sin ningún fallecido por Covid. "Esto, sin duda, es un ejemplo de que somos la comunidad más segura y, además, durante la última semana, de jueves a jueves, se pusieron 90.000 vacunas en la Región", convirtiéndose en los 7 días en los que mas dosis se han puesto desde que comenzó la inmunización.

En su opinión, "todo influye", incluyendo la responsabilidad y la prudencia de la sociedad, así como las medidas que se han tomado, "acertadas y a tiempo". Todo ello, hace que "hoy podamos decir que somos la comunidad con mejores parámetros en lo que respecta al Covid", según López Miras, quien advierte que "esto no nos puede llevar todavía a relajarnos".

Y es que recuerda que "todavía hay riesgo; el virus todavía está transmitiéndose entre la sociedad y todavía no tenemos protegida a una inmensa mayoría de la sociedad". Por tanto, cree que "tendremos que aguantar unos días, unas pocas semanas, hasta que tengamos la mayor parte de la población de la Región protegida y podamos pensar en afrontar el verano de una forma más optimista".

Ha recordado que, al principio del proceso de vacunación, la Región ponía el 100% de las vacunas recibidas y ahora ha admitido que se sitúa por debajo de la media. No obstante, ha señalado que el consejero de Salud, Juan José Pedreño, le presentó el lunes pasado un plan para que la Región se sitúe en la media nacional de vacunación "y se está cumpliendo".

"Estamos implementando más centros de vacunación masiva; y se están solapado franjas de edad porque al inicio de la vacunación, hasta que no terminábamos una franja no pasábamos a la siguiente", según López Miras. Ahora, destaca que cuando más del 60% de una franja está vacunada, "pasamos a la siguiente".

"Por eso, en cuanto superamos el 60% de los mayores de 60 años vacunados, hemos pasado ya a los de 50 a 59 años; y en cuanto pasemos el 60% de la población de 50 a 59 años iremos a la franja de 40 a 49 años", ha subrayado.

GRUPOS DE RIESGO

Al ser preguntado por la vacunación de los grupos de riesgo, López Miras ha señalado que los técnicos de Salud, que son los que están estableciendo el plan de vacunación, lo están llevando a cabo "de acuerdo al protocolo aprobado por el Ministerio de Sanidad", que ha asegurado que van a cumplir "de forma estricta".

"Nosotros habríamos hecho el protocolo de otra manera: habríamos vacunado desde el primer momento atendiendo a todo momento a las franjas de edad", ha admitido.

En lo que respecta al final del estado de alarma, López Miras ha insistido en mostrar su "frustración" porque cree que "no hay herramientas suficientes para gestionar la pandemia". Ha dicho ser "crítico" con la labor que ha hecho en los últimos siete meses el Gobierno central y el presidente Pedro Sánchez, pero más allá de eso, ha señalado que las comunidades necesitan "herramientas" para tomar decisiones que "pueden ser esenciales" y que se tienen que adoptar de forma "rápida".

Y ahora mismo, cree que "estamos en una incertidumbre jurídica que no ayuda y que no es eficaz para contener la pandemia". En primer lugar, cree que no es eficaz que haya unas medidas diferentes en cada comunidad autónoma.

Al ser preguntado por si el Gobierno murciano ha barajado pedir el estado de alarma, López Miras ha advertido que, en ese caso, se vuelve "otra vez" a tener "17 estados de alarma diferentes, a la carta". A su juicio, es "mucho más eficaz" que se puedan sentar todos los presidentes autonómicos y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, para tomar una "decisión de país".

Y es que ha lamentado que Pedro Sánchez lleva siete meses sin llamar a los presidentes autonómicos. "Cada comunidad está tomando decisiones diferentes y ni siquiera ha habido una decisión sobre la vacuna de AstraZeneca y somos el único país de Europa junto con Irlanda que está en esta situación", ha lamentado.

Al ser preguntado por si hubiera hecho algo de manera diferente en la gestión de la pandemia, López Miras cree que el Gobierno murciano ha sido un "ejemplo" en este proceso, "dentro del desconocimiento del virus y de que tenemos que lamentar que, aunque somos la Región con menos fallecidos por Covid, hemos perdido a más de 1.500 de los nuestros".

Pero cree que el Gobierno murciano fue "valiente" desde el primer momento y fue la primera comunidad autónoma en decidir el cierre de la Región cuando vio que podía suponer un riesgo la llegada de personas de otras zonas en las que la extensión del virus estaba "descontrolada". Todo ello, auque se han tenido que tomar medidas "complicadas", pero siempre siguiendo las recomendaciones de los profesionales sanitarios.