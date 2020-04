Salud prevé que esta semana una caída de casos de coronavirus, que se cobra 5 muertos más en residencias

Una persona con mascarilla recorre la calle Alejandro Séiquer, vacía durante el estado de alarma, con bolsas de plástico en las manos, en Murcia (España) a 22 de marzo de 2020. - Edu Botella - Europa Press

La Comunidad suma dos puntos más para recabar muestras a posibles enfermos, en Yecla y Caravaca, hasta sumar seis emplazamientos

MURCIA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, Manuel Villegas, espera que esta semana suponga un "cambio de tendencia" en la incidencia del coronavirus en la Región de Murcia "si lo hacemos bien" y la Comunidad salga de la fase de "meseta" en la que se encuentra para empezar a registrar una caída en los casos. Se trata, añade, de una mejora provocada por la puesta en marcha de las últimas medidas de confinamiento más restrictivas decretadas para la suspensión de toda actividad no esencial.

"Esperamos que estas segundas medidas de confinamiento empiecen a tener su efecto ya esta semana y que, por lo tanto, empecemos a ver una mejoría clara, eso es lo que deseamos", tal y como ha señalado Villegas en la rueda de prensa diaria para hacer balance de la evolución del coronavirus.

En este sentido, el consejero ha afirmado que la Región de Murcia no ha registrado un "pico" de la enfermedad porque está siguiendo una curva de evolución "muy cercana" a la de Korea del Sur, donde el coronavirus no dejó "una montaña" en los gráficos, sino una fase de "meseta" clara. "Hace días que se han estabilizado los ingresos, los curados están ya por encima de los positivos, por lo que estamos en fase plana y espero que en unos días empecemos a caer", ha destacado.

Al ser preguntado por la llegada de población de otros puntos de España a sus segundas residencias en el litoral, el consejero ha mostrado su esperanza en que no tenga efectos en la curva. Ha mantenido conversaciones con los alcaldes de municipios costeros que han confirmado que estaba llegando gente de Madrid "fundamentalmente", con segunda residencia.

"Nos alarmó porque son lugares en los que asintomáticos puedan contagiar a alguien, nos ponen en riesgo". ha criticado Villegas, quien espera que este flujo se haya detenido con las medidas puestas en marcha por le presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y la solicitud de actuación a la Delegación del Gobierno.

NOVEDADES: TEST RÁPIDOS Y NUEVOS PUNTOS DE MUESTRAS

Como novedad, Villegas ha señalado que la Comunidad ya ha recibido más de 20.000 test de diagnóstico rápido del Gobierno central que se unen a los 20.000 que ya había adquirido el Ejecutivo autonómico. En total, la Comunidad cuenta con 42.000 de estos test que se van a empezar a realizar este mismo lunes, y ha señalado que todos son "igual de váldios", tanto los proporcionados por el Estado como los de la Comunidad.

Ha aclarado que estos test rápidos, que detectan la respuesta inmunitaria, "son de utilidad pero no son la panacea" y que el método de diagnóstico más seguro siguen siendo los PCR, que es el que detecta el virus a las 24 o 48 horas de contraer la enfermedad. "Tenemos capacidad para más de mil test diarios de PCR, eso nos va a dar mucha capacidad de diagnóstico", ha señalado.

En este sentido, ha señalado que la Comunidad ha habilitado este lunes un nuevo punto para la recogida de muestras a los posibles infectados (siempre con cita previa) en el municipio de Caravaca de la Cruz. Este nuevo emplazamiento se une a los cinco ya existentes, uno de ellos en Yecla que también comienza a funcionar este lunes; dos en Murcia; uno en Cartagena; y otro en Lorca.

Los test rápidos están en disposición de ser utilizados en estos seis puntos, según Villegas, quien ha avanzado que la Consejería empezará a emplearlos en los profesionales sanitarios y en personal de residencias y de centros sociosanitarios en la Región. Asimismo, se dirigirá el foco principal en un primer momento a las personas que, por su labor, no cumplan el confinamiento para evitar cuanto antes las cadenas de contagios.

Como novedad, la Dirección General de Salud Pública pone en marcha este lunes un nuevo servicio telefónico sobre confinamiento saludable y salud emocional. El objetivo es dar herramientas a las familias para afrontar las dificultades que surjan en esta situación. Se trata del '900-706706' dirigido a la población general, disponible de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas.

BALANCE DE CASOS

Según los últimos datos disponibles, la Región contabilizaba 1.259 afectados y 1.035 casos activos, 298 de ellos ingresados en los hospitales, 53 en la UCI. "Por desgracia hay 68 fallecidos", ha recordado Villegas, quien remarca que la esperanza la representan los 156 curados.

Al ser preguntado por el margen de tiempo que se deja hasta considerar una persona curada, Villegas ha admitido que es una enfermedad de la que se conoce "relativamente poco", por lo que hay que basarse "en las evidencias científicas" que dejan "claro" que después de una semana sin síntomas "se debe dar por superada la enfermedad".

Además, en los casos en los que el virus sigue presente tras una semana sin síntomas, destaca que "no está claro que pueda contagiar a nadie". Así, como norma general se dejan 21 días de plazo o, cuando la enfermedad dura más tiempo, se deja una semana más después de desaparecer los síntomas.

En cuanto al personal sanitario, explica que había 217 profesionales afectados, 178 de ellos personal sanitario del Servicio Murciano de Salud (SMS) que ha resultado positivo. Asimismo, ha lamentado que ha fallecido un nuevo facultativo este domingo.

En lo que respecta a las residencias de mayores y centros sociosanitarios, Villegas ha manifestado que cuentan con 137 afectados y ha lamentado el fallecimiento de cinco residentes más, hasta sumar 32 decesos. Respecto a los trabajadores de estas residencias, que trabajan "sin cuartel", hay 69 afectados. Al igual que este domingo, hay cuatro residencias y un centro de personas con discapacidad con casos positivos.

Al ser preguntado por si los ancianos siguen falleciendo en la residencia, Villegas ha señalado que el hecho de trasladarlos al hospital obedece a un "criterio clínico y asistencial".

Por otra parte, ha señalado que hay más de 16.300 personas monitorizadas como casos posibles que guardan aislamiento y 20.500 personas consideradas contactos estrechos que también están en cuarentena.

Al ser preguntado por la posibilidad de habilitar espacios donde los trabajadores esenciales pasen la cuarentena, las llamadas 'arcas de Noé', Villegas ha recordado que se están haciendo las pruebas PCR "desde el inicio de la pandemia", por lo que se trata de una población controlada.

No obstante, ha confirmado que el Gobierno regional ya ha transmitido al Ministerio de Sanidad la lista de posibles infraestructuras contempladas para aislar a los asintomáticos. "Sí, lo tenemos ya previsto porque trabajamos siempre con el peor de los escenarios", según Villegas, quien recuerda que su departamento identificó hace tiempo los hoteles que podían usarse a este fin. No obstante, en base a la evolución de la enfermedad, cree que finalmente no se tendrán que utilizar.

"BIEN ABASTECIDOS" DE MATERIAL

Al ser preguntado por si la Región registra carestía de material, villegas ha puntualizado que ha entrado material este fin de semana y la Comunidad no está en la misma situación que al inicio de la pandemia, cuando había mucho desabastecimiento. "Ahora tenemos material para prácticamente todo el mes, estamos bien abastecidos", ha corroborado.

En cuanto al reparto de mascarillas a la población, Villegas ha señalado que se está articulando a través de asociaciones y municipios. "Usaremos todos los recursos para que lleguen a toda la población cuando tengamos herramientas", ha asegurado.

Al ser preguntado por la estimación de infectados y fallecidos que dejará en coronavirus en la Región, Villegas ha destacado que, en los últimos días, "hemos tenido acceso a muchísimos estudios que han hecho estimaciones; no voy a entrar en esos detalles porque cada uno tienen sus estadísticas y puede decir unas cifras en las que seguro que nos vamos a equivocar".