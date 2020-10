Salud Pública diseña una guía para una celebración segura del Día de Todos los Santos

MURCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública ha diseñado una guía dirigida a todos los ayuntamientos de la Región de Murcia con recomendaciones sanitarias para una celebración segura del Día de Todos los Santos, informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Entre estas medidas, se incluye la recomendación de espaciar lo máximo posible la celebración de esta festividad, del 15 de octubre al 15 de noviembre, con el fin de reducir el número de personas que pudieran coincidir al mismo tiempo en un mismo lugar.

"Con esta guía pretendemos que todos los ciudadanos que lo deseen puedan conmemorar esta fecha con todas las medidas de seguridad", ha señalado el director general, José Carlos Vicente, quien ha explicado que, como todos los años, se prevé una asistencia masiva, con el consiguiente riesgo de aglomeraciones.

Así, "aunque son lugares en espacio exterior, son recintos acotados con un aforo máximo permitido, y que además cuentan con espacios cerrados como los aseos o panteones familiares, donde deben extremarse las precauciones", ha añadido Vicente.

En este sentido, el director general ha subrayado que "es muy importante que los ayuntamientos cuenten con un riguroso plan de movilidad específicamente diseñado para esta celebración, con un conjunto de medidas destinadas a garantizar la seguridad en los desplazamientos y evitar la acumulación de personas a la entrada de los cementerios, con dispositivos que posibiliten la desviación del tráfico si fuera necesario y planificando zonas de aparcamiento".

El titular de Salud Pública también ha aconsejado que los ayuntamientos lleven a cabo una campaña de comunicación a la población para dar a conocer con la antelación suficiente todas las recomendaciones sanitarias en relación a esta celebración, "sobre todo a los grupos vulnerables, con recomendación expresa para que eviten ir los días y horas en los que sea previsible que haya máxima afluencia".

CONSEJOS A LA POBLACIÓN

Salud Pública recomienda a las personas de riesgo o que pertenecen a un grupo vulnerable que eviten ir los días y horas en los que sea previsible que haya más afluencia de personas. Asimismo, subraya que si tienen síntomas compatibles con covid-19 no pueden ir al cementerio y han de posponer la visita hasta indicación médica.

En el interior del cementerio se ha de respetar la distancia de seguridad y evitar el contacto personal, como besos, abrazos y otras muestras de afecto.

Además, dentro de los panteones familiares se han de extremar las precauciones y mantener la distancia interpersonal con otros familiares con los que no se convive en el mismo domicilio, así como evitar formar grupos de más de seis personas.

Se ha de hacer uso del gel hidroalcohólico que encontrará a la entrada y salida del cementerio. También estará prohibido fumar y el consumo de alimentos.

Por último, Salud Pública recuerda que no se deben dejar recipientes con agua para evitar la proliferación del mosquito tigre y las enfermedades asociadas a su presencia. Se recomienda el uso de arena húmeda o esponjas empapadas con agua.

RECOMENDACIONES A LOS AYUNTAMIENTOS

Los ayuntamientos deberán designar a un responsable Covid para la planificación y organización de los accesos al cementerio. Así, debe controlarse el aforo para garantizar la distancia mínima de seguridad de un metro y medio.

También se planificará la apertura y el cierre de puertas con la suficiente antelación para que los accesos y salidas se realicen de manera ordenada y escalonada.

Asimismo, se establecerán sistemas de control mediante personal, vallado o señalización para facilitar los accesos y circulación de personas por las calles del cementerio en una sola dirección, favoreciendo un itinerario de manera que se eviten aglomeraciones.

Habrá geles hidroalcohólicos, debidamente autorizados y registrados, en las entradas y salidas indicando de la obligatoriedad de su uso. También se exigirá el uso de la mascarilla en todo momento y el mantenimiento de la distancia mínima de seguridad interpersonal de 1,5 metros entre personas no convivientes.

Estará prohibida la venta de bebidas y se precintarán las fuentes de agua destinadas al consumo humano y de uso público.

Ante la presencia de síntomas compatibles con covid-19 en cualquier persona, se le instará a adoptar las medidas necesarias para evitar eventuales contagios, incluyendo el abandono de las instalaciones, y se informará de la obligación de contactar con los servicios sanitarios.

PANTEONES Y ASEOS

Con respecto a las visitas a los panteones familiares, los profesionales de Salud Pública piden extremar las precauciones ya que pueden coincidir varios grupos que pese a su relación familiar no pueden considerarse convivientes y existe un riesgo de contacto estrecho.

Por ello, el número máximo de no convivientes será de una persona por cada cuatro metros cuadrados de superficie útil, no pudiendo coincidir no convivientes en aquellos panteones que cuenten con menos de 8 metros útiles.

Los grupos no deben superar el número máximo de integrantes que establece la normativa y guardarán siempre la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros con el resto de personas y grupos.

Por último, con respecto a la dotación de los aseos, la guía de Salud Pública solicita que haya grifos que permitan su accionamiento no manual, así como dispensadores con agua y jabón, o geles hidroalcohólicos o desinfectantes debidamente autorizados y registrados, con toallitas individuales o sistemas de secado de manos de accionamiento no manual y papeleras de accionamiento a pedal con tapadera y con una bolsa de plástico en su interior.

Habrá limitación del aforo de los aseos a como máximo una persona por cada cuatro metros, indicando a la entrada de los aseos el número máximo de personas permitidas en su interior o, en caso de disponer de menos de ocho metros o una única cabina o urinario, su uso individual.