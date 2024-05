El secretario general del PSOE, José Vélez, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, la candidata a las elecciones al Parlamento Europeo y vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, en Los Alcázares - EDU BOTELLA/EUROPA PRESS

LOS ALCÁZARES (MURCIA), 31 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la candidata socialista a las elecciones europeas y vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, han instado este viernes a los ciudadanos de la Región de Murcia a que votes a la candidatura socialista en las próximas elecciones al Parlamento Europeo para continuar con la recuperación del Mar Menor.

Durante un mitin que han dado en Los Alcázares, Ribera ha recordado que, tras un episodio de 'sopa verde' ocurrido hace tres años, visitó la zona y pudo ver "en la cara de muchos de vosotros la angustia, la desesperación, la impotencia", pero, al mismo tiempo, "la convicción de que merecía la pena dar la batalla".

En aquel momento, ha rememorado, "me comprometí con todos vosotros en nombre del gobierno de Pedro Sánchez" y "así lo hemos hecho durante todo este tiempo".

Ribera ha señalado que ha viajado a la Región cada tres meses para explicar los progresos y las actuaciones que iban haciendo, por lo que no entiende a aquellos que "se oponen como si fuera algo malo tener ecosistemas saludables".

Pero esa dedicación no ha sido sólo a mejorar la calidad del agua de la laguna salada, ha explicado Ribera, también para proteger a las especies que habitan la laguna, a mejorar el entorno, lo que ha permitido generar vida y actividad económica.

Pero una actividad económica, ha especificado, "viable en el medio y largo plazo". "Es restaurar, pero también generar oportunidades y pensar en la mejor manera de trabajar juntos", ha señalado.

"Ese ha sido uno de los ejercicios más bonitos de los que he podido disfrutar en todos estos años", ha asegurado Ribera, quien ha agradecido a los que la han acompañado en este cometido, sus "compañeros de viaje, muy especiales, siempre aportando, contribuyendo, sirviendo de frente, de contención, frente al negacionismo, frente a la imposición, frente al querer mirar para otro lado".

Ribera ha recordado que "no hay economía ni progreso social en un planeta muerto ni en un Mar Menor muerto", por lo que aboga por conciliar las dos cosas.

Por su parte, Pedro Sánchez ha querido reivindicar la importancia de la Unión Europea en la recuperación del Mar Menor y la relevancia de que Ribera esté en el Parlamento Europeo.

Los fondos europeos "han supuesto que el Mar Menor tenga una inversión de 680 millones de euros para rehabilitar, recuperar esta joya de la corona de Murcia y uno de los parajes de biodiversidad más grandes y extraordinarios de Europa", ha apuntado Sánchez.

"Así que aquellos, como el Partido Popular y como Vox, que se oponen a los fondos de recuperación, que no están permitiendo reindustrializar en verde nuestro país, recuperar parajes como el Mar Menor, crear empleo y crecer económicamente en un contexto geopolítico tan difícil, no sé con quién van, pero no van con España", ha lamentado el presidente del Gobierno.

Desde luego, ha insistido, "no van con España porque no se alegran de los éxitos de España que hemos alcanzado todos juntos durante estos difíciles seis años".

AGUA

El presidente del Gobierno ha querido dejar claro que su gobierno también se ha ocupado del campo. Un ejemplo, ha destacado, son los 4.000 millones de euros que el Gobierno ha destinado al campo, a luchar contra la sequía.

Sobre este tema, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha puesto en valor que han sido "francos, comprometidos y nunca jamás se ha dedicado tantos recursos de presupuesto público a garantizar la seguridad hídrica de hoy y de mañana en esta Región".

Porque, ha resaltado, "si hay una región amenazada por el cambio climático, por el riesgo de tener sequías o tremendas inundaciones es precisamente ésta, amenazando directamente la agricultura y el consumo".

Además, "hemos sido el gobierno que más hectómetros de agua ha transferido en los últimos 15 años", por eso cree que aquellos que "chillan" --en referencia a los que intentaban interrumpir el acto-- no lo hacen por "un problema de agua, de medio ambiente, del Mar Menor o de la agricultura", simplemente "no les gusta contar con gobiernos progresistas que piensan en las personas".

"Para mí el recuerdo de esta Región es el recuerdo más estimulante, de por qué merece la pena luchar, de por qué cuando las personas son valientes y salen a defender sus derechos merecen el apoyo de las instituciones", ha concluido.