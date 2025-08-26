Santomera amplía la seguridad en los colegios con nuevos elementos de protección contra incendios

La concejala de Educación, María Tornel, conoce de primera manos las labores de instalación de nuevos elementos de protección contra incendios en los colegios - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santomera, a través de la Concejalía de Educación, ha ampliado y reforzado los elementos de protección activa ante incendios en los centros educativos, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

Entre las principales novedades destaca la instalación de avanzados sistemas de detección de incendios que permitirán ofrecer "una respuesta más temprana y eficaz" en caso de que se produzca un foco de incendio en los centros educativos.

Estos nuevos elementos de protección ya se han instalado en los CEIP Nuestra Señora del Rosario y Ricardo Campillo, y se colocarán en las próximas semanas en los CEIP Fuensanta Caravaca, Madre Esperanza de El Siscar y Campoazahar de La Matanza.

La concejala de Educación, María Tornel, ha visitado estas actuaciones y ha explicado que los trabajos realizados incluyen la instalación de detectores de humo y calor, que están conectados a una central de alarmas, garantizando una activación inmediata en cuanto se detecte cualquier posible incidencia, en cumplimiento a la normativa vigente.

"En Santomera, la seguridad de nuestros niños y toda la comunidad educativa es nuestra prioridad. Esta inversión en elementos de protección activa mejora la respuesta ante emergencias, a la vez que también refuerza nuestra capacidad de prevención ante cualquier riesgo", ha declarado el alcalde de Santomera.

La instalación de estos dispositivos forma parte de un plan de mejoras en la infraestructura educativa, que busca adaptarse a los últimos avances en tecnología de seguridad y proporcionar un entorno más seguro y protegido para el alumnado.

"Con estas medidas, el Ayuntamiento de Santomera continúa su compromiso con la mejora de la seguridad en los centros educativos del municipio, reforzando los protocolos y garantizando una protección más efectiva frente a posibles emergencias", ha concluido la edil.