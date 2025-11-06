Santomera impulsa actividades para conmemorar el Mes de la Infancia y reforzar la participación juvenil

SANTOMERA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santomera, a través de la Concejalía de Educación, ha diseñado un calendario de propuestas para conmemorar el Mes de la Infancia y la Ciudad Educadora, una iniciativa que pone en valor los derechos de los niños y niñas, así como su papel activo en la construcción de una comunidad más participativa, inclusiva y justa.

Un escape room, una reunión técnica del II Plan de Infancia y Adolescencia, cuentacuentos y talleres en la Biblioteca Municipal, una nueva sesión del Órgano de Participación Infantil y Adolescente, pleno infantil y juvenil en el Ayuntamiento y una conferencia internacional componen una agenda pensada para impulsar el bienestar de la población más joven y fortalecer su implicación en la vida pública, según informaron fuentes municipales en una nota de prensa.

La concejala de Educación, María Tornel, ha explicado que "Santomera es una ciudad comprometida con la infancia, llevando a cabo acciones que garantizan su bienestar y fomentan su participación en la vida pública".

Así, la edil ha subrayado que "este programa refleja nuestra apuesta por escuchar a nuestros niños y niñas, darles espacio y reconocerles como ciudadanos de pleno derecho". Tornel ha destacado que "con este calendario reafirmamos nuestra voluntad de seguir avanzando en políticas educativas, culturales y sociales que sitúan a la infancia en el centro".

La programación arrancará este jueves 6 de noviembre, con un escape room en el Espacio Joven bajo el título 'La sombra del aburrimiento y los guardianes del juego', con acceso libre. El martes 11, a las 9.30 horas en la Casa del Huerto, tendrá lugar la reunión técnica del II Plan de Infancia y Adolescencia, dirigida a personal municipal, asociaciones y AMPAS.

El lunes 17, a las 17.30 horas en la Biblioteca Municipal, se celebrará un cuentacuentos especial por la Semana de los Derechos de la Infancia. Las plazas para esta actividad ya se encuentran completas.

La agenda continuará el martes 18, a las 17.00 horas en el Espacio Joven, donde el Órgano de Participación Infantil y Adolescente desarrollará la dinámica 'No te las saltes'.

El jueves 20 de noviembre, a las 18.00 horas en la Biblioteca Municipal, Cruz Roja Juventud impartirá la actividad 'La magia de ser diferente', enmarcada en la programación 'Los jueves en la Biblioteca'.

Uno de los momentos más destacados será el Pleno Infantil y Adolescente, que se celebrará el viernes 21, a las 10.00 horas en el Salón de Actos Municipal. Durante la sesión, los jóvenes presentarán sus propuestas para prevenir el absentismo escolar y formularán una declaración institucional.

La programación también incluye, el jueves 27, a las 11.30 horas, la conferencia online titulada 'La participación de la infancia en la ciudad educadora: ¿deseo o realidad?', a cargo de Cath Larkins, representante de la Red Internacional de Ciudades Educadoras.