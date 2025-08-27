Santomera impulsa un foro de cooperación intermunicipal con Murcia, Orihuela, Beniel, Fortuna y Abanilla

Primer encuentro del foro de cooperación intermunicipal creado por el Ayuntamiento de Santomera, y del que forman parte también los municipios de Murcia, Orihuela (Alicante), Beniel, Fortuna y Abanilla - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Santomera ha impulsado un foro de cooperación intermunicipal junto con los de Murcia, Beniel, Fortuna, Abanilla y Orihuela (Alicante) para "establecer lazos en común entre los municipios de la zona y aprovechar sinergias".

Así lo ha trasladado el alcalde, Víctor Martínez, quien ha ejercido de anfitrión de una reunión en la que han participado el teniente de alcalde y concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación del Ayuntamiento de Murcia, José Francisco Muñoz, y los regidores de Orihuela (Alicante), José Vegara; Beniel, Mari Carmen Morales; Fortuna, Catalina Herrero, y Abanilla, José Antonio Blasco.

Martínez ha expresado que "esta alianza permitirá establecer lazos en común entre los municipios de la zona y aprovechar sinergias". En esta línea, ha subrayado que "este foro nace con vocación de permanencia y nos permitirá contar con más capacidad de negociación para conseguir inversiones, infraestructuras y proyectos estratégicos que fortalezcan el desarrollo económico y social de toda la zona".

Durante el encuentro, celebrado en el Centro Cultural Casa Grande de Santomera, los alcaldes y alcaldesas han coincidido en la necesidad de trabajar juntos para afrontar retos comunes y han acordado impulsar un manifiesto conjunto que formalice esta alianza.

Entre los principales asuntos abordados han destacado la mejora de infraestructuras y servicios de transporte público, el refuerzo de la seguridad en los municipios participantes y la promoción de proyectos medioambientales y turísticos compartidos.

Asimismo, han avanzado que este foro permitirá la concurrencia conjunta a fondos europeos para captar inversiones y han coincidido en el apoyo a la instalación del Centro Nacional de Microchips y Ciberseguridad en la zona, así como la instalación del Centro Regional de Salud Mental.

La creación de este foro tiene como objetivo trabajar de manera coordinada en el desarrollo de proyectos comunes que refuercen el potencial de estos municipios y generen nuevas oportunidades para la ciudadanía. También busca compartir experiencias y recursos, estableciendo mecanismos de colaboración que optimicen esfuerzos y mejoren la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

Además, este espacio permitirá presentar una "voz unificada" ante otras administraciones, con propuestas consensuadas y estrategias conjuntas orientadas a la mejora de infraestructuras, al desarrollo territorial equilibrado y a la obtención de la financiación necesaria para garantizar inversiones en beneficio de los municipios.