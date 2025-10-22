Santomera impulsa un proyecto pionero de Inteligencia Emocional en toda su comunidad educativa

Santomera impulsa un proyecto pionero de Inteligencia Emocional en toda su comunidad educativa
Santomera impulsa un proyecto pionero de Inteligencia Emocional en toda su comunidad educativa - AYUNTAMIENTO SANTOMERA
Europa Press Murcia
Publicado: miércoles, 22 octubre 2025 11:10

MURCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santomera ha puesto en marcha un proyecto pionero de Inteligencia Emocional dirigido a toda la comunidad educativa del municipio, con el objetivo de mejorar la convivencia escolar, prevenir el absentismo y fomentar el bienestar emocional entre el alumnado, el profesorado y las familias.

Esta actuación se enmarca en el Plan Municipal de Prevención del Absentismo, Fracaso y Abandono Escolar, y tiene como finalidad crear condiciones favorables para el desarrollo de la inteligencia emocional en los centros educativos.

El proyecto incluye la implantación del Programa Arco-Iris de Educación Emocional y la formación del profesorado en las principales competencias emocionales, informa el Consistorio.

María Tornel, concejal de Educación, ha explicado que "con este proyecto queremos dotar a docentes, alumnado y familias de herramientas que les permitan reconocer, comprender y gestionar mejor sus emociones, algo fundamental para mejorar la convivencia y el rendimiento escolar".

Entre los beneficios esperados destacan la reducción de conflictos dentro y fuera del aula, la mejora de la comunicación entre los distintos agentes educativos y el refuerzo del bienestar emocional en los hogares y centros escolares.

Además, se realizará un seguimiento del impacto del programa a medio y largo plazo, analizando su influencia en ámbitos como la educación, la salud o la convivencia familiar.

El proyecto cuenta con la colaboración de la Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia, la Consejería de Educación y el Centro de Profesores y Recursos (CPR), y está cofinanciado por el Ayuntamiento de Santomera, la Consejería y el Fondo Social Europeo (FSE).

Contador