Santomera impulsa un proyecto pionero de Inteligencia Emocional en toda su comunidad educativa

MURCIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santomera ha puesto en marcha un proyecto pionero de Inteligencia Emocional dirigido a toda la comunidad educativa del municipio, con el objetivo de mejorar la convivencia escolar, prevenir el absentismo y fomentar el bienestar emocional entre el alumnado, el profesorado y las familias.

Esta actuación se enmarca en el Plan Municipal de Prevención del Absentismo, Fracaso y Abandono Escolar, y tiene como finalidad crear condiciones favorables para el desarrollo de la inteligencia emocional en los centros educativos.

El proyecto incluye la implantación del Programa Arco-Iris de Educación Emocional y la formación del profesorado en las principales competencias emocionales, informa el Consistorio.

María Tornel, concejal de Educación, ha explicado que "con este proyecto queremos dotar a docentes, alumnado y familias de herramientas que les permitan reconocer, comprender y gestionar mejor sus emociones, algo fundamental para mejorar la convivencia y el rendimiento escolar".

Entre los beneficios esperados destacan la reducción de conflictos dentro y fuera del aula, la mejora de la comunicación entre los distintos agentes educativos y el refuerzo del bienestar emocional en los hogares y centros escolares.

Además, se realizará un seguimiento del impacto del programa a medio y largo plazo, analizando su influencia en ámbitos como la educación, la salud o la convivencia familiar.

El proyecto cuenta con la colaboración de la Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia, la Consejería de Educación y el Centro de Profesores y Recursos (CPR), y está cofinanciado por el Ayuntamiento de Santomera, la Consejería y el Fondo Social Europeo (FSE).