Santomera inaugura 'Windows to Infinity', una exposición que reinterpreta el belén tradicional con más de 3.000 piezas

Santomera ya disfruta de la muestra 'Windows to Infinity ', una propuesta cultural inédita que reúne artesanía, escultura, tecnología y narrativa visual para reimaginar el belén tradicional - AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA

SANTOMERA (MURCIA), 7 (EUROPA PRESS)

Santomera ya disfruta de la muestra 'Windows to Infinity ', una propuesta cultural inédita que reúne artesanía, escultura, tecnología y narrativa visual para reimaginar el belén tradicional a través de composiciones monumentales llenas de detalle.

La muestra, producida por 'Expotour Itinerant' y el artista Ramón Colomer, podrá visitarse de manera gratuita desde el exterior de los escaparates de la nave central del polígono de la Aserradora. Para Santomera, el equipo ha creado una versión navideña especialmente adaptada, formada por más de 3.000 piezas y pensada para disfrutar desde la calle, convirtiendo cada cristalera en una auténtica ventana al universo creativo de la muestra.

Víctor Martínez, alcalde de Santomera, inauguró este sábado la exposición, que reúne una selección de obras que conectan tradición y fantasía. Entre ellas destaca una recreación del belén napolitano, reconocible por su realismo, sus figuras articuladas, sus escenas populares y nobles y la abundancia de detalles costumbristas.

También se incluyen visiones más narrativas, como una obra que combina escenas cotidianas con la presencia del Nacimiento en primer plano y la llegada de los Reyes Magos en la lejanía, creando un relato que avanza hacia el horizonte.

Otras composiciones recrean antiguos pueblos rodeados de valles, con molinos, ríos helados, iglesias, casas en ruinas y paisajes que parecen no tener fin. En esta edición navideña, algunas de estas escenas incorporan elementos simbólicos como el viaje de María y José en busca de posada, delicadamente integrado en el entorno.

También se presenta un espectacular valle de alta montaña, inspirado en los Pirineos y los Alpes, donde la luz, la vegetación, los animales y la profundidad del relieve conducen al visitante hasta la escena de la Anunciación a los Pastores, incorporada para esta muestra.

El recorrido culmina con una reinterpretación artística de la Gran Pirámide de Guiza, adaptada con la presencia de la huida a Egipto, que aparece en el fondo de la composición como un guiño evocador a la tradición.

Para enriquecer la experiencia, junto a cada obra se ha instalado un código QR que permite acceder a una audioguía especial creada para esta edición, con audios, vídeos y contenidos que ofrecen una lectura ampliada de cada pieza.

Con esta propuesta, Santomera incorpora a su programación navideña una iniciativa que aúna patrimonio, creatividad y nuevas tecnologías, invitando a vecinos y visitantes a descubrir un modo diferente de acercarse al belén tradicional.

Nacido en 2021, Windows to Infinity es el proyecto principal de Expotour Itinerant, una iniciativa que construye mundos imaginarios, escenas históricas y paisajes imposibles mediante técnicas mixtas, iluminación y efectos especiales. Cuatro años después, el proyecto vive una etapa de expansión que dará lugar a nuevas obras monumentales con vídeo y experiencias inmersivas.