La Semana Santa de Murcia y las Fiestas de Primavera baten récord de ocupación y asistencia

Presentanción del balance de la Semana Santa y las Fiesta de Primavera - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Semana Santa de Murcia y las Fiestas de Primavera han batido récords de ocupación hotelera y de asistencia este año. El concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, ha señalado que estas Fiestas de Primavera han sido "históricas, multitudinarias y de récord", consiguiendo "una participación masiva y una extraordinaria respuesta tanto de murcianos como de visitantes".

Tanto el concejal como el presidente del Cabildo de Cofradías, José Ignacio Sánchez, han destacado el aumento de la participación de los jóvenes "tanto saliendo en las procesiones, en las directivas de las cofradías, como de público". "Hay un relevo generacional", ha afirmado Pacheco, que ha recordado la presencia de la Reina emérita doña Sofía y las infantes Elena y Cristina durante la procesión del Viernes Santo por la mañana.

El Entierro de la Sardina fue el evento más multitudinario, seguido del Bando de la Huerta y la Batalla de las Flores, ha afirmado el Pacheco durante la presentación de balance de Semana Santa y Fiestas de Primavera.

OCUPACIÓN HOTELERA

La ocupación hotelera durante la Semana Santa alcanzó el 70,62%, lo que supuso un aumento del 5% con respecto a 2025. En concreto, del Miércoles Santo al Domingo de Resurrección fue del 79,57%, llegando al 95,97% el Viernes Santo y al 92,12% el Sábado Santo.

La rentabilidad por habitación se ha incrementado hasta un 10%, alcanzando los 59,05 euros durante toda la Semana Santa. Del Miércoles Santo al Domingo de Resurrección, alcanzó los 73,29 euros, un 5% más con respecto al año pasado, y 107,45 euros de rentabilidad por habitación en Viernes Santo.

En cuanto a las Fiestas de Primavera, la ocupación de lunes a sábado ha sido del 81,80%, aumentando un 3% sobre el pasado año. En concreto, en el Bando de la Huerta hubo una ocupación de 88,56% y en el Entierro de la Sardina de un 94,15%.

La rentabilidad por habitación para el día del Bando alcanzó los 71,57 euros, mientras que para el Entierro de la Sardina superó por primera vez los 100 euros, situándose en 105,95.

En conjunto, durante las dos semanas la ocupación hotelera fue del 74,85%, con un 4% de incremento sobre 2025, y un incremento del precio medio del 8% y de la rentabilida del 11%.

EXTRANJEROS Y REPERCUSIÓN EN REDES

Los extranjeros que más consultas han realizado en la Oficina de Información Turística han sido los británicos, seguidos de estadounidenses, con un aumento del 5%, franceses y alemanes, durante la Semana Santa. Para las Fiestas de Primavera han sido británicos, belgas, franceses y alemanes, por este orden, los más interesados.

En las redes sociales municipales ha habido más de 14.723.085 reproducciones. Destaca Instagram con 7.309.131, seguido de Facebook, con 6.064.245, TikTok con 932.309 y X con 377.400 reproducciones. "Estos datos suponen el mejor resultado histórico, más del doble que el año pasado", ha apuntado Pacheco, que ha indicado que ha habido interacciones desde Brasil, Argentina, México, Estados Unidos, Italia o Francia.

Los conciertos de 'Primavera Río' donde Walls, Rata y Maldita Nerea actuaron de manera gratuita en una plataforma instalada en el Segura, reunieron a más de 20.000 personas. "Una novedad que creo que ha llegado para quedarse", ha señalado el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés.

Asimismo, el edil ha afirmado que el homenaje al escudo de la ciudad durante el desfile de la Batalla de las Flores en el que se lanzaron 400 disparos de confeti rojo "se ha convertido en uno de esos momentos que van a permanecer a lo largo de las décadas enriqueciendo las Fiestas de Primavera".

Por su parte, el presidente de la Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Murcia (Ashomur), Felipe Saldaña, ha destacado que "este año ha costado un poco más llenar" por el conflicto en Irán y el precio del combustible que han provocado que los hoteles se hayan llenado en los 10 últimos días. Saldaña ha destacado un "repunte" en las reservas para el día del Bando de la Huerta desde la pandemia y ha aprovechado para pedir que se traslade al día anterior.

La presidenta de la Oficina de Congresos, Carmen Antón, ha señalado que ahora "los hoteles no tienen picos de bajada" ya que este lunes se ha retomado el turismo de negocio. "La ciudad demuestra la capacidad que tiene para acoger congresos, eventos o cualquier tipo de espectáculo, tenemos ciudad para crecer bastante", ha añadido.

El presidente de la Federación de Peñas, Juan García Serrano, ha señalado el trabajo realizado para potenciar la ofrenda de flores a la Virgen de la Fuensanta, así como el Bando Infantil para los que "la gente se multiplica".

"Aquello que fue una fiesta en la que el señorito se burlaba del huertano ha conseguido alcanzar el Interés Turístico Internacional y nos hace sentirnos a todos murcianos-huertanos y sentirnos orgullosos sin prejuicios", ha celebrado.

García Serrano calcula que las 39 barracas, repartidas en el centro de la ciudad y en sus sedes, han albergado a más de medio millón de comensales este año.

En el caso de los sardineros, el presidente de la Agrupación Sardinera, Pablo Ruiz Palacios, ha destacado el récord de eventos y de asistentes. "Queremos convertir al Entierro de la Sardina en una fiesta para todos", ha explicado.

Así, ha señalado cómo el Entierro Infantil "se ha consolidado como uno de los más importantes, batiendo récord de participación de niños en carrozas y en el público". Además, ha valorado que no haya habido problemas con la venta de las sillas y ha afirmado que deben trabajar en mejorar el ritmo de los desfiles.