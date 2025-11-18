El servicio de apoyo legal al alquiler de Cartagena formará a la Policía Local contra la ocupación de viviendas

La alcaldesa, Noelia Arroyo, preside la reunión del servicio municipal de apoyo legal al alquiler - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 18 (EUROPA PRESS)

El servicio municipal de apoyo legal al alquiler del Ayuntamiento de Cartagena formará a la Policía Local contra la ocupación de viviendas, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El objetivo es ayudar en la prevención y solución de la ocupación ilegal, dar seguridad jurídica a los propietarios y posibilitar que las viviendas disponibles que no son puestas en alquiler por miedo a la ocupación se incorporen al mercado.

Así lo ha explicado la alcaldesa, Noelia Arroyo, tras la primera reunión de coordinación del nuevo servicio de asesoramiento jurídico en materia de vivienda impulsado por el Gobierno municipal.

El encuentro, al que ha asistido el concejal Gonzalo López Pretel, se ha celebrado en dependencias de la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Cartagena (ESPAC) y ha reunido a mandos de la Policía Local y personal municipal, con el fin de coordinar la implantación del servicio y planificar la formación de los agentes en los protocolos de actuación ante ocupaciones de vivienda, así como la coordinación en casos de vulnerabilidad.

El servicio, dependiente del área de Servicios Sociales, se ha creado para ofrecer orientación gratuita a los ciudadanos y apoyo técnico a la Oficina Municipal de Vivienda en asuntos relacionados con el alquiler, la compraventa, las ayudas públicas y los conflictos vecinales.

Arroyo ha recordado que, según datos del Instituto Nacional de Estadística, cerca del 15% de las viviendas españolas están deshabitadas. "En Cartagena hay más de 2.000 viviendas habitables y vacías. Eso no ocurriría sin miedo a la ocupación. Son el ahorro de las familias, compradas para dar vivienda a los hijos y están cerradas porque la ley no protege al propietario", ha dicho.

El Ayuntamiento, que ya abona un seguro a las viviendas que se ponen a disposición municipal para el alquiler social, también quiere ayudar a dar recursos contra la ocupación a los particulares que saquen viviendas al mercado del alquiler mediante la nueva asesoría, que trabajará en cuatro campos diferentes.

El primero será la atención a situaciones de ocupación de vivienda, tanto a particulares como a comunidades de propietarios, mediante asesoramiento legal, elaboración de protocolos de actuación y coordinación con la Policía Local. En este ámbito se prevé también la formación de agentes para mejorar la respuesta ante estos casos y la derivación a los Servicios Sociales cuando existan situaciones de vulnerabilidad.

El segundo consistirá en el asesoramiento jurídico especializado, que incluirá información y orientación sobre arrendamientos, compraventas, fianzas, cláusulas nulas, condiciones de habitabilidad y normas básicas de propiedad horizontal.

En tercer lugar, se trabajará en la mediación extrajudicial entre propietarios e inquilinos, con el objetivo de resolver los conflictos de forma voluntaria y evitar la vía judicial.

Por último, el servicio ofrecerá un apoyo legal y administrativo en casos de desahucio, reclamaciones o conflictos relacionados con la vivienda, además del diseño de materiales informativos y acciones formativas para asociaciones vecinales, orientadas a la prevención y resolución temprana de conflictos.

Arroyo ha explicado que el Ayuntamiento ha querido poner en marcha este recurso "aprovechando que Cartagena cuenta con uno de los mayores especialistas de España en esta materia" y ha subrayado que la vocación municipal es mantener el servicio en funcionamiento más allá del contrato inicial mediante acuerdos estables con el Colegio de Abogados.

Los interesados en recibir orientación o información podrán dirigirse a la Oficina Municipal de Vivienda, que actuará como punto de contacto y referencia de este nuevo servicio, cuyo diseño ha sido asesorado por el letrado Antonio Martínez Selfa, experto en derecho imobiliario y decano emérito del Colegio de Abogados.

Martínez Selfa ha alabado la iniciativa municipal y ha subrayado como novedad de este nuevo servicio la elaboración de material informativo para los ciudadanos, "para que conozcan y sepan aplicar sus derechos".