El Servicio de Emergencias y Protección Civil de Lorca cierra 2025 con cerca de 20.000 asuntos gestionados

LORCA (MURCIA), 17 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Emergencias y Protección Civil de Lorca cerró 2025 con un total de 19.410 asuntos gestionados a través del Centro de Coordinación de Emergencias, lo que representa un incremento del 3,15% con respecto al ejercicio anterior, según ha informado el Ayuntamiento.

El concejal de Emergencias, José Martínez, ha destacado la consolidación del servicio "como una estructura cada vez más sólida, operativa y cercana al territorio, capaz de dar respuesta a un contexto de emergencias más complejo y exigente".

El cuarto trimestre fue el periodo con mayor volumen de gestión, con 5.014 asuntos, mientras que el segundo apuntó el mayor crecimiento porcentual (+8,8 %). Por su parte, el primer trimestre destacó por el incremento excepcional de las intervenciones directas.

En concreto, en 2025 se llevaron a cabo hasta 703 intervenciones directas, frente a las 533 de 2024, lo que supone un aumento del 32%, principalmente por la incidencia de fenómenos meteorológicos adversos.

En total, se gestionaron 240 asuntos relacionados con meteorología, más del doble que en 2024 (+106,9%), con episodios significativos de viento y lluvias intensas en marzo, julio, octubre y diciembre, que motivaron diversas activaciones del Plan Inunlor.

Las actuaciones incluyeron achiques de agua, rescates en ramblas, retirada de obstáculos en vía pública, saneamientos, control de zonas vulnerables y supervisión de infraestructuras críticas, en un municipio de 1.675 kilómetros cuadrados caracterizado por su amplia extensión territorial y dispersión poblacional.

Por otro lado, la Unidad de primera Intervención de la Base Lorca-Norte, ubicada en Zarcilla de Ramos, que realizó 110 intervenciones en 2025, frente a 78 en 2024, lo que supone un incremento superior al 40%. Entre sus actuaciones destacan incendios forestales y agrícolas, accidentes de tráfico con heridos, rescates en parajes rurales e incidencias derivadas de inclemencias meteorológicas, entre otras.

"Este recurso se erige como pieza estratégica para la atención de emergencias en el norte del término municipal, mejorando los tiempos de respuesta en pedanías como Zarcilla de Ramos, La Paca, Avilés, Coy, Zarzadilla de Totana o La Parroquia", ha dicho el edil.

Según ha añadido, "la consolidación de esta Unidad de 1ª Intervención confirma que la descentralización del servicio es una decisión estratégica que ha mejorado la eficacia operativa, garantizando, además, la igualdad en la atención a todas las pedanías del municipio".

Entre las incidencias relevantes del año destaca también el apagón eléctrico del 28 de abril de 2025, que afectó a infraestructuras críticas y provocó la caída de las comunicaciones móviles y fijas.

El Servicio activó un dispositivo extraordinario basado en la coordinación presencial, el despliegue territorial y la priorización de población vulnerable y centros sanitarios, garantizando la continuidad operativa pese al escenario de aislamiento operativo.

En el ámbito preventivo y formativo, el Servicio desarrolló 58 acciones formativas y divulgativas (+11,5%), con aproximadamente 4.000 horas de formación y más de 1.000 ciudadanos formados en campañas específicas, además de un centenar de profesionales de seguridad y emergencias.

En materia de planes especiales, el Plan Infomur registró 75 intervenciones (+66,7%), con 16 incendios forestales tipificados por 112 (+166%) y 26 conatos contenidos en fase inicial, manteniéndose la superficie afectada en 5,9 hectáreas.

Por su parte, el Plan COPLA realizó 83 asistencias durante la campaña estival, consolidando la tendencia descendente en la costa lorquina --64 asistencias en Puntas de Calnegre frente a 180 en 2022--. Asimismo, durante los grandes eventos como Semana Santa y Feria y Fiestas de Lorca se realizaron 115 asistencias sanitarias, frente a las 96 de 2024.

"El incremento de la actividad, la mejora de la capacidad preventiva y el refuerzo territorial evidencian un modelo orientado a la anticipación y a la intervención eficaz de un Servicio que continúa avanzando desde la profesionalidad, la transversalidad y la mejora continua, reafirmando el compromiso firme de este Ayuntamiento con la seguridad y la protección de todos los ciudadanos de Lorca", ha señalado Martínez.