El talento murciano se dan cita en la Feria de Proyectos Empresariales del Municipio

MURCIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Proyectos Empresariales del Municipio de Murcia, organizada por la Concejalía de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, ha regresado un año más en una jornada que combina exposición, networking y reconocimiento al talento murciano, según informaron fuentes municipales en un comunicado.

El evento tiene lugar de 10.00 a 13.30 horas en el paseo de Alfonso X y reúne a emprendedores, empresas y entidades del ecosistema local.

"Esta cita refleja el compromiso del Ayuntamiento con la consolidación del ecosistema emprendedor, un modelo que une formación, asesoramiento, apoyo económico y acompañamiento técnico para que las ideas lleguen a convertirse en empresas sólidas y sostenibles", ha señalado la concejala del ramo, Mercedes Bernabé.

En concreto, la 'Feria de Proyectos Empresariales del Municipio de Murcia. Edición Murcia 1200' ha reunido a 21 de los proyectos finalistas, junto a cinco emprendedores alojados en el Centro de Iniciativas Municipales (CIMM) y 12 entidades del ecosistema emprendedor local, entre ellas, UCOMUR, AMUSAL, AMEFMUR, OMEP, ATA, AEMA, UPTA, UmuEmprende, ENAE, FREMM, AJE y el Colegio de Graduados Sociales.

Cabe destacar que la jornada forma parte de la programación del Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2024-2027, enmarcada en el Eje 3 de Emprendimiento.

Entre los participantes se encuentran proyectos de diseño, fabricación y venta de productos, empresas de servicios, de asesoría legal y marketing, turísticos, sanitarios, imagen personal y experiencias gastronómicas y culturales, proyectos relacionados con desarrollos informáticos y de Inteligencia Artificial aplicados a la industria, al ámbito sanitario, el ocio y las finanzas, y una empresa de tecnología agrícola.

"Esta feria es un escaparate del talento murciano y un espacio para relaciones empresariales entre quienes están construyendo el futuro económico de la ciudad. Queremos mostrar a la sociedad murciana que el emprendimiento es una fuente real de empleo y crecimiento", ha destacado Bernabé.

XXXIII EDICIÓN DEL CONCURSO DE PROYECTOS EMPRESARIALES

La gala de entrega de premios de los XXIII Proyectos Empresariales del Municipio tendrá lugar este martes, a partir de las 18.30 horas, en el Teatro Circo, y en el transcurso del acto se repartirán 70.000 euros en premios.

A esta edición se han presentado 24 proyectos de los cuales el jurado ha seleccionado 12 ganadores en tres categorías: 3 premios principales, con dotaciones de 12.500, 10.500, 8.000 euros respectivamente; cuatro premios especiales, con 6.000 euros cada uno; y cinco accésits, dotados con 3.000 euros cada uno.

Además, los premiados recibirán asesoramiento empresarial personalizado, formación especializada, becas de máster en ENAE Business School y la oportunidad de exponer sus proyectos en la Feria de Emprendimiento.

El Concurso de Proyectos Empresariales se celebra ininterrumpidamente desde 1993, con el propósito de fomentar la innovación, apoyar la creación de empresas y reconocer el talento emprendedor de la ciudad. Desde su primera edición han participado 931 proyectos, con 394 emprendedores premiados.