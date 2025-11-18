TC admite el recurso del Gobierno central contra la modificación de la ley de ayudas a sindicatos en la Región

Archivo - Fachada de la sede del Tribunal Constitucional de España - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MURCIA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno en relación con la Ley 2/2025, de 4 de julio, de modificación de la Ley 5/2017, de 5 de julio, de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el ámbito de la Región de Murcia.

El Tribunal, a petición del Gobierno de España, ha suspendido la vigencia y aplicación de la norma recurrida, desde la fecha de interposición del recurso --el pasado 29 de octubre-- para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para los terceros.

El Gobierno fundamenta su demanda en que la ley impugnada podría vulnerar las competencias estatales en materia de legislación laboral.

Cabe recordar que la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, anunció el pasado 28 de octubre que el Consejo de Ministros había aprobado la presentación del recurso después de que el Gobierno de regional rechazara dar marcha atrás a su modificación de la Ley de Participación Institucional de las Organizaciones Sindicales y Empresariales, que suprime la obligación de financiación de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas mediante subvención nominativa en la Región.

Según indicó la ministra portavoz, con esta modificación realizada por el Gobierno de la Región de Murcia, se "pretende eliminar, entre otros, la obligación de financiación a estas organizaciones".

El anuncio de Alegría se produjo después de que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunciara la semana pasada que el Gobierno llevaría ante el Constitucional a la Región de Murcia por esta reciente modificación.

Díaz denunció que la "extrema derecha" en España, "que lidera Feijóo pero que se llama Vox", quiere eliminar dos preceptos que son claves de la ley orgánica de libertad sindical --el artículo 6 y el artículo 7-- para acabar con lo que, según ellos, es el "monopolio de los sindicatos subvencionados".

Con la modificación regional, las subvenciones no se destinarían a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, tal y como recoge la legislación, y se distribuirían mediante concursos específicos contraviniendo la normativa española.

En la práctica, según denuncia Trabajo, elimina la financiación, impide el ejercicio del derecho de sindicación y abre la puerta a otorgar ayudas económicas a organizaciones empresariales y sindicales sin representatividad ya que se basarían en "necesidades concretas" establecidas en cada caso.

Además, para Trabajo "contraviene" a la Constitución porque "viola" el derecho de libertad sindical negando a los murcianos su derecho de participación institucional en los mismos términos que en el resto del Estado y afecta a la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación laboral. Desde Trabajo destacan que este recurso cuenta con el aval del Consejo de Estado.